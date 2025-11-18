MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Hims Hers Health (HIMSON) /

Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Hims Hers Health-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon HIMSON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Hims Hers Health-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $36.13 $36.13 $36.13 -0.30% USD Todellinen Ennuste Hims Hers Health-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Hims Hers Health saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 36.13 vuonna 2025. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Hims Hers Health saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 37.9365 vuonna 2026. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HIMSON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 39.8333 10.25% kasvuvauhdilla. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HIMSON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 41.8249 15.76% kasvuvauhdilla. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HIMSON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 43.9162 ja kasvuvauhti 21.55%. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HIMSON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 46.1120 ja kasvuvauhti 27.63%. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Hims Hers Health-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 75.1116. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Hims Hers Health-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 122.3490. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 36.13 0.00%

2026 $ 37.9365 5.00%

2027 $ 39.8333 10.25%

2028 $ 41.8249 15.76%

2029 $ 43.9162 21.55%

2030 $ 46.1120 27.63%

2031 $ 48.4176 34.01%

2032 $ 50.8385 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 53.3804 47.75%

2034 $ 56.0494 55.13%

2035 $ 58.8519 62.89%

2036 $ 61.7945 71.03%

2037 $ 64.8842 79.59%

2038 $ 68.1285 88.56%

2039 $ 71.5349 97.99%

2040 $ 75.1116 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Hims Hers Health-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 36.13 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 36.1349 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 36.1646 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 36.2784 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste tänään HIMSON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $36.13 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HIMSON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $36.1349 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HIMSON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $36.1646 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HIMSON-rahakkeiden arvioitu hinta on $36.2784 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Hims Hers Health-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 36.13$ 36.13 $ 36.13 Hintamuutos (24 h) -0.30% Markkina-arvo $ 218.04K$ 218.04K $ 218.04K Kierrossa oleva tarjonta 6.03K 6.03K 6.03K Volyymi (24 h) $ 116.86K$ 116.86K $ 116.86K Volyymi (24 h) -- HIMSON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 36.13. Sen 24 tunnin muutos on -0.30%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 116.86K. Lisäksi HIMSON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 6.03K ja sen markkina-arvo on $ 218.04K. Näytä HIMSON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Hims Hers Health-hinta Viimeisimpien Hims Hers Health-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Hims Hers Health-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 36.13USD. Hims Hers Health-rahakkeiden (HIMSON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 HIMSON , jolloin sen markkina-arvo on $218.04K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.03% $ -1.1899 $ 38 $ 36.06

7 päivää -0.11% $ -4.5799 $ 41.47 $ 33.65

30 päivää -0.28% $ -14.6199 $ 151.31 $ 33.65 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Hims Hers Health-rahakkeiden hinta on muuttunut $-1.1899 , mikä kuvastaa -0.03% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Hims Hers Health-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $41.47 ja alimmillaan $33.65 . Sen hinta on muuttunut -0.11% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HIMSON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Hims Hers Health-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.28% , joka heijastaa noin $-14.6199 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HIMSON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Hims Hers Health-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko HIMSON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Hims Hers Health-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HIMSON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Hims Hers Health-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HIMSON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Hims Hers Health-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HIMSON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HIMSON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Hims Hers Health-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HIMSON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HIMSON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako HIMSON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan HIMSON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on HIMSON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Hims Hers Health (HIMSON) -hintaennustetyökalun mukaan HIMSON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi HIMSON maksaa vuonna 2026? 1 Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeen hinta tänään on $36.13 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HIMSON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta HIMSON-rahakkeille vuonna 2027? Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HIMSON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on HIMSON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Hims Hers Health (HIMSON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on HIMSON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Hims Hers Health (HIMSON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi HIMSON maksaa vuonna 2030? 1 Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeen hinta tänään on $36.13 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan HIMSON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on HIMSON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Hims Hers Health (HIMSON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 HIMSON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt