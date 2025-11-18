GOAT Network (GOATED) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi GOAT Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0834 $0.0834 $0.0834 +0.16% USD Todellinen Ennuste GOAT Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella GOAT Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0834 vuonna 2025. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella GOAT Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.087570 vuonna 2026. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOATED-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.091948 10.25% kasvuvauhdilla. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOATED-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.096545 15.76% kasvuvauhdilla. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOATED-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.101373 ja kasvuvauhti 21.55%. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOATED-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.106441 ja kasvuvauhti 27.63%. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 GOAT Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.173382. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 GOAT Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.282422. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0834 0.00%

2026 $ 0.087570 5.00%

2027 $ 0.091948 10.25%

2028 $ 0.096545 15.76%

2029 $ 0.101373 21.55%

2030 $ 0.106441 27.63%

2031 $ 0.111763 34.01%

2032 $ 0.117352 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.123219 47.75%

2034 $ 0.129380 55.13%

2035 $ 0.135849 62.89%

2036 $ 0.142642 71.03%

2037 $ 0.149774 79.59%

2038 $ 0.157263 88.56%

2039 $ 0.165126 97.99%

2040 $ 0.173382 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin GOAT Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0834 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.083411 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.083479 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.083742 0.41% GOAT Network (GOATED) -hintaennuste tänään GOATED-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0834 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GOATED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.083411 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GOATED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.083479 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. GOAT Network (GOATED) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GOATED-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.083742 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

GOAT Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0834$ 0.0834 $ 0.0834 Hintamuutos (24 h) +0.16% Markkina-arvo $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Kierrossa oleva tarjonta 104.35M 104.35M 104.35M Volyymi (24 h) $ 198.50K$ 198.50K $ 198.50K Volyymi (24 h) -- GOATED-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0834. Sen 24 tunnin muutos on +0.16%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 198.50K. Lisäksi GOATED-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 104.35M ja sen markkina-arvo on $ 8.70M. Näytä GOATED-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen GOAT Network-hinta Viimeisimpien GOAT Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan GOAT Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.08334USD. GOAT Network-rahakkeiden (GOATED) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 GOATED , jolloin sen markkina-arvo on $8.70M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.01% $ 0.000520 $ 0.08592 $ 0.08145

7 päivää -0.07% $ -0.006620 $ 0.09377 $ 0.07991

30 päivää 0.18% $ 0.012800 $ 0.17199 $ 0.06446 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana GOAT Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000520 , mikä kuvastaa 0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana GOAT Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.09377 ja alimmillaan $0.07991 . Sen hinta on muuttunut -0.07% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GOATED-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana GOAT Network-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.18% , joka heijastaa noin $0.012800 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GOATED-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista GOAT Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko GOATED-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka GOAT Network (GOATED) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? GOAT Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GOATED-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa GOAT Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GOATED-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa GOAT Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GOATED-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GOATED-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä GOAT Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GOATED-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GOATED-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako GOATED-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan GOATED saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on GOATED-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? GOAT Network (GOATED) -hintaennustetyökalun mukaan GOATED-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi GOATED maksaa vuonna 2026? 1 GOAT Network (GOATED) -rahakkeen hinta tänään on $0.0834 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GOATED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta GOATED-rahakkeille vuonna 2027? GOAT Network (GOATED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GOATED-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on GOATED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan GOAT Network (GOATED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on GOATED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan GOAT Network (GOATED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi GOATED maksaa vuonna 2030? 1 GOAT Network (GOATED) -rahakkeen hinta tänään on $0.0834 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GOATED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on GOATED-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? GOAT Network (GOATED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GOATED-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.