Flare (FLR) -hintaennuste vuosille 2026–2050

Tutustu rahakkeen Flare hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon FLR saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

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Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Flare-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.00791 $0.00791 $0.00791 USD Todellinen Ennuste Nykyinen hinta FLR valuutassa 2027 FLR valuutassa 2028 FLR valuutassa 2029 FLR valuutassa 2030 $0.00791 $0.0083055 $0.008720775 $0.009156813750000001 $0.009614654437500002

Lyhyen aikavälin Flare-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Nykyisten ennustesyötteiden perusteella malli arvioi lyhyen aikavälin hintakehitystä seuraavien 30 päivän ajalle. Alla oleva taulukko esittää odotetut hintatasot tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 päivän aikajänteelle. Päivämäärä Hintaennuste Kasvu June 13, 2026(Tänään) $ 0.00791 0.00%

June 14, 2026(Huomenna) $ 0.007911 0.01%

June 20, 2026(Tällä viikolla) $ 0.007917 0.10%

July 13, 2026(30 päivää) $ 0.007942 0.41% Flare (FLR) -hintaennuste tänään FLR-rahakkeen ennustettu hinta June 13, 2026(Tänään) on $0.00791. Tämä arvio perustuu nykyisiin ennustesyötteisiin ja tarjoaa nopean tilannekuvan siitä, millä tasoilla hinta voisi liikkua seuraavan 24 tunnin aikana.Lue lisää FLR-rahakkeen reaaliaikaisesta hinnasta tänään. Flare (FLR) -hintaennuste huomiselle Päivälle June 14, 2026(Huomenna) FLR-rahakkeen arvioitu hinta on $0.007911, käyttäen vuotuista kasvuoletusta 5%. Tämä näkymä auttaa hahmottamaan seuraavan päivän lähtötason samoilla oletuksilla. Flare (FLR) -hintaennuste tälle viikolle Viikkoon June 20, 2026(Tällä viikolla) mennessä FLR-rahakkeen arvioitu hinta on $0.007917, perustuen samaan vuotuiseen kasvuoletukseen 5%. Tämä viikoittainen tarkistuspiste tiivistää odotetun kehityssuunnan tuleville päiville tasaisen kasvun skenaariossa. Flare (FLR) -hintaennuste 30 päivälle 30 päivän päähän, kuukauteen July 13, 2026(30 päivää), katsottuna FLR-rahakkeen arvioitu hinta on $0.007942. Tämä arvio käyttää samaa vuotuista kasvuoletusta 5% arvioidakseen, millä tasolla hinta voisi olla kuukauden kuluttua.

Flare – pitkän aikavälin hintaennuste: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Pitkän aikavälin hintaennustemalleihin perustuen Flare voisi olla $0.00791 vuonna 2026, $0.008305 vuonna 2027, $0.008721 vuonna 2028, $0.009158 vuonna 2029, $0.009615 in 2030, $0.015669 vuonna 2040 ja $0.025531 vuonna 2050. Vieritä alas nähdäksesi koko taulukon vuosittaisista hintatavoitteista ja arvioidusta ROI:sta kohteelle Flare. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Kuukausi Min. Hinta Keskim. Hinta Maks. Hinta ROI Jun 2026 $ 0.007119 $ 0.00791 $ 0.008701 10.00%

Jul 2026 $ 0.007148 $ 0.007942 $ 0.008737 10.46%

Aug 2026 $ 0.007178 $ 0.007975 $ 0.008773 10.92%

Sep 2026 $ 0.007207 $ 0.008007 $ 0.008808 11.36%

Oct 2026 $ 0.007237 $ 0.008041 $ 0.008845 11.82%

Nov 2026 $ 0.007266 $ 0.008073 $ 0.008880 12.27%

Dec 2026 $ 0.007296 $ 0.008106 $ 0.008917 12.74%

Flare (FLR) -hinta-analyysi keskeisten markkinaindikaattorien perusteella

Tekninen analyysi tarkastelee hintakehitystä ja yleisiä indikaattoreita trendin ja hintakehityksen voiman ymmärtämiseksi. Alla on automatisoitu tilannekuva Flare-rahakkeesta useilla aikajänteillä, joka tiivistää nykyisen teknisen painotuksen ja sen, mitä kaavio seuraavaksi viestii. Kyseessä on tekninen tulkinta, ei taattu ennuste, joten tee oma tutkimuksesi ja hallitse riskejä asianmukaisesti.

1 pv 1 h 4 h 1 vko Vahva myynti Myy Neutraali Osta Vahva osto Neutraali Myy 12 Neutraali 1 Osta 13 Liukuvat keskiarvot : Osta Myy 4 Neutraali 0 Osta 10 Tekniset indikaattorit : Myy Myy 8 Neutraali 1 Osta 3 Nivelpisteet Liukuvat keskiarvot Tekniset indikaattorit Nimi Klassinen Fibonacci R3 0.00803 0.008 R2 0.008 0.00797 R1 0.00795 0.00795 PP 0.00792 0.00792 S1 0.00787 0.00789 S2 0.00784 0.00787 S3 0.00779 0.00784 Liukuvat keskiarvot Flare on tällä hetkellä treidattavana tasolla $0.00791 , ja lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot ovat MA50 0.00789 ja EMA50 0.00781. Tämä viittaa noususuuntainen-trendiin niin kauan kuin hinta pysyy yläpuolella näihin tasoihin nähden. Pitkän aikavälin liukuvat keskiarvot, MA200 0.00948 ja EMA200 0.01067, määrittävät laajemman markkinasuunnan. Jos hinta palaa MA200/EMA200-alueelle, sitä pidetään tukena, kun $0.00791 on sekä 0.00948 että 0.01067 yläpuolella, vastustasona kun se $0.00791 on molempien alapuolella, ja neutraalina, kun hinta on niiden välissä. Yhteenveto: Nykyiset liukuvat keskiarvot viittaavat Osta-markkinatrendiin. RSI RSI(14) on 55.20081, ja hintakehityksen voima on Neutraali. RSI yli 60 viittaa yleensä vahvempaan nousupainotteisuuteen, RSI alle 40 heikompaan hintakehityksen voimaan, ja arvot välillä 40–60 kuvaavat usein sivuttaisliikettä. Jos RSI pysyy nykyisellä alueellaan, lyhyen aikavälin suuntaus todennäköisesti jatkuu. Yhteenveto: RSI osoittaa Myy-markkinatrendiä nykyisen hintakehityksen voiman perusteella. Bollingerin nauhat BOLL(20,2)-signaalit ovat tällä hetkellä Neutraali ja Osta päivätason aikajänteellä. Yhteenveto: Bollingerin nauhat viittaavat Neutraali-painotteiseen markkinatilanteeseen. KDJ KDJ(9,3,3)-indikaattori näyttää K-arvoksi 71.9342, D-arvoksi 56.63285 ja J-arvoksi 102.53691, mikä viittaa siihen, että hintakehityksen voima on noususuuntainen. Kun K–D-spread on positiivinen (K > D), se antaa ostosignaalin; kun se on negatiivinen (K < D), se antaa myyntisignaalin; ja nollan tuntumassa signaali on neutraali. Yhteenveto: KDJ-indikaattori osoittaa Osta-markkinatrendiä hintakehityksen voiman ja K–D-spreadin perusteella. StochRSI StochRSI näyttää K-arvon 99.43988 ja D-arvon 87.37761, mikä viittaa siihen, että hintakehityksen voima on vahvistuva. Jos StochRSI pysyy tällä alueella, hintakehitys todennäköisesti jatkaa nykyistä trendiä. Yhteenveto: StochRSI viittaa Osta-markkinatrendiin ja kertoo, jatkuuko vai heikkeneekö hintakehityksen voima. Nivelpisteet Klassiset käännepisteet näyttävät PP-tason 0.00792, R1-tason 0.00795 ja S1-tason 0.00787, jotka osoittavat keskeiset tuki- ja vastustasot. Fibonacci-käännepisteet asettavat PP-tason 0.00792, R2-tason 0.00797 ja S2-tason 0.00787. Näiden tasojen läpäisy siirtäisi huomion seuraavaan markkina-alueeseen. Yhteenveto: Käännepisteet viittaavat Myy-markkinatrendiin.

Flare -hintaennusteiden keskeiset ajurit

Flare-rahakkeen hintaennusteisiin vaikuttavat tekijät yhdistävät tyypillisesti makrotason markkinatunnelman ja rahakekohtaiset ajurit. Flare voi liikkua laajemman kryptomarkkinan riskinottovirtausten mukana, mutta ennusteet riippuvat myös likviditeetin syvyydestä, markkinatuesta ja suurten omistajien rahavirroista. Tokenomiikka (lukitukset, vapautusaikataulut, emissiot), listaukset, ekosysteemin kasvu, tuotetoimitukset, kumppanuudet sekä turvallisuuteen tai sääntelyyn liittyvät uutiset voivat olennaisesti muuttaa odotuksia ja aiheuttaa voimakkaampia hintamuutoksia verrattuna suuren markkina-arvon rahakkeisiin.

Kuinka paljon Flare -sijoituksesi on arvoltaan 1 vuoden kuluttua?

Käytä työkalua arvioidaksesi Flare (FLR) -sijoituksesi tulevaa arvoa seuraavien 1 vuoden aikana. Syöttämällä sijoitussumman ja odotetun vuotuisen kasvuprosentin voit helposti laskea arvioidun sijoitustuottosi.

Sijoitettava summa $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Tavoitevuosi 2027 Vuotuinen kasvuprosentti % Arvioitu tuotto vuonna 2027 $ 50.00 Arvioitu ROI 5.00% Osta FLR-rahakkeita

Miten Flare (FLR) -hintaennuste toimii Työkalu näyttää Flare-rahakkeelle vaihtoehtoisen hintapolun syöttämäsi kasvuvauhdin perusteella. Se päivittyy välittömästi uusimman hinnan perusteella. 1. Lyhyen aikavälin tuottosimulaatio Syötä odotettu lyhyen aikavälin tuottomuutos 5% (positiivinen tai negatiivinen). Tämän avulla voit simuloida markkinoiden volatiliteettia ja arvioida nopeasti Flare-position voittoa tai tappiota eri markkinatilanteissa. 2. Pitkän aikavälin kasvuennuste Pitkän aikavälin suunnittelussa järjestelmä käyttää oletuksena 5% suuruista vuotuista kasvuvauhtia. Tämä auttaa arvioimaan Flare-omistuksen potentiaalia vakaissa markkinoiden kasvuskenaarioissa. 3. Laske sijoituksen tuotto Syötä sijoitussumma ja odotettu vuotuinen kasvuvauhti. Laskuri konkretisoi sijoitustavoitteesi välittömästi ja ennustaa FLR-omistustesi tulevan arvon. 4. Arvioitu arvo ja ROI Syötteidesi perusteella näet heti arvioidun kokonaisvarallisuuden arvon ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) eri aikajaksoilla, mikä tarjoaa dataan perustuvaa tukea pitkäaikaiselle omistusstrategiallesi. Tärkeää: Tämä on skenaariolaskuri, ei taattu ennuste, eikä sitä tule pitää taloudellisena neuvontana.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Minkä arvoinen Flare on vuonna 2026? 5% oletukseen perustuen laskuri arvioi Flare -hinnan olevan noin 0.00791 USD vuonna 2026. Tämä on skenaarioennuste, joka päivittyy välittömästi, kun muutat syöttöprosenttia. Tämä ei ole taattu markkinaennuste. Minkä arvoinen $1 Flare on vuonna 2030? Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella 1 USD Flare-rahakkeen tämän päivän hinnan perusteella arvioidaan olevan noin 1.22 USD vuoteen 2030 mennessä. Laskenta perustuu valitsemasi kasvuvauhdin soveltamiseen tämän päivän hintaan ajan kuluessa, joten syöttöprosentin muuttaminen muuttaa myös 1 USD -tulosta. Minkä arvoinen 1 Flare on vuonna 2026? Syöttämäsi 5% -kasvuvauhdin perusteella 1 Flare-rahakkeen ennustettu hinta vuonna 2026 on 0.00791 USD . Luku määräytyy täysin syöttämäsi prosenttiolettaman mukaan ja päivittyy aina, kun muutat oletusta. Mikä on Flare -sijoituksen arvo vuonna 2040? Vuoden 2040 tulos on pitkän aikavälin ennuste, joka perustuu valitsemaasi 5% -oletukseen. Tällä oletuksella Flare arvioidaan tasolle 0.015661 USD vuonna 2040. Koska aikajänne on pitkä, pienetkin muutokset syöttöprosentissa voivat johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin – pidä tätä vaihtoehtoisena skenaariona, älä varmuutena. Flare-hintaennuste tänään Tämän sivun tämänhetkinen arvo on nykyinen viitehinta ( 0.00791 USD ) sekä ennustepolku syöttämäsi 5% -arvon perusteella. Kun muutat syöttöprosenttia, ennustekäyrä päivittyy välittömästi, kun taas reaaliaikainen hinta säilyy markkinatilannekuvana. Flare-hintaennuste huomiselle Huomisen arvo lasketaan soveltamalla 5% -oletustasi lyhyemmälle aikavälille tämän päivän hinnasta ( 0.00791 USD ). Ennustettu arvo ( 0.007911 USD ) muuttuu, jos säädät syöttöprosenttia, koska kyse on valitsemaasi kasvuvauhtiin perustuvasta skenaariosta, ei kiinteästä markkina-arviosta. Flare-hintaennuste seuraavalle 24 tunnille Seuraavan 24 tunnin arvio on kasvuvauhtiin perustuva ennuste, joka johdetaan 5% -syötteestäsi ja nykyisestä hinnasta ( 0.00791 USD ). Se päivittyy dynaamisesti syöttöprosentin muuttuessa ja tulee tulkita suuntaa-antavana skenaariona, sillä todelliset päivänsisäiset liikkeet voivat johtua volatiliteetista ja uutisista. Flare-hintaennuste seuraaville päiville Seuraavien päivien osalta ennuste jatkaa 5% -oletuksen soveltamista eteenpäin lähtien hinnasta 0.00791 USD . Tulokset (kuten 0.007917 USD ) havainnollistavat, miten valitsemasi kasvuvauhti kehittyy ajan myötä, ja päivittyvät välittömästi syöttöprosentin muuttuessa. Flare-hintaennuste vuodelle 2030 Vuodelle 2030 esitetty arvo on tulos 5% -oletuksen soveltamisesta noin 4 vuoden ajalle tästä päivästä eteenpäin. Tällä syötteellä laskuri arvioi 0.009614 USD -rahakkeen hinnaksi vuonna 2030. Syöttöprosentin muuttaminen päivittää vuoden 2030 arvon välittömästi. Nouseeko vai laskeeko Flare seuraavaksi? Lyhyellä aikavälillä Flare seuraa usein markkinatunnelman, volatiliteetin ja likviditeetin yhdistelmää. Jos hintakehityksen voima pysyy positiivisena, hinta voi nousta; jos volatiliteetti kasvaa tai riskinottohalukkuus heikkenee, hinta voi korjata alaspäin. Mikä on Flare-rahakkeen ennuste seuraavalle 30 päivälle? Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella laskuri arvioi Flare-rahakkeen hinnaksi noin 0.007942 USD seuraavien 30 päivän aikana. 30 päivän arvio päivittyy dynaamisesti, kun syöttöprosentti tai markkinahinta muuttuu, joten sitä tulee pitää vaihtoehtoisena skenaariona, ei taattuna lopputuloksena, erityisesti korkean volatiliteetin jaksoina. Onko Flare hyvä osto vuonna 2026? 5% -skenaariota käyttäen laskuri arvioi Flare-rahakkeen hinnaksi noin 0.00791 USD vuonna 2026. Pelkkä ennuste ei kuitenkaan saisi olla päätöksenteon ainoa peruste. Tasapainoisempi näkemys saadaan yhdistämällä: Tekniset signaalit: trendin vahvuus, volatiliteetti ja historiallisesta hintakehityksestä johdettu laskuriski; Perustekijät: ekosysteemin aktiivisuus (käyttäjät, transaktiot, maksut), kehittäjäaktiivisuus ja todelliset kysyntäajurit; Markkinaolosuhteet: likviditeettisyklit ja laajempi kryptomarkkinatunnelma. Se, onko Flare hyvä ostos vuonna 2026, riippuu omista oletuksistasi ja riskinsietokyvystäsi.-skenaariota käyttäen laskuri arvioi Flare-rahakkeen hinnaksi noinvuonna 2026. Pelkkä ennuste ei kuitenkaan saisi olla päätöksenteon ainoa peruste. Tasapainoisempi näkemys saadaan yhdistämällä: Jos harkitset sijoittamista vuonna 2026, käsittele ennustetta vaihtoehtoisena skenaariona, älä takuuna, ja mitoita riskisi sen mukaisesti. Rekisteröidy nyt

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