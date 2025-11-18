Delusional Coin (DELULU) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Delusional Coin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon DELULU kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Delusional Coin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.00009047 $0.00009047 $0.00009047 -4.94% USD Todellinen Ennuste Delusional Coin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Delusional Coin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000090 vuonna 2025. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Delusional Coin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000094 vuonna 2026. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DELULU-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000099 10.25% kasvuvauhdilla. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DELULU-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000104 15.76% kasvuvauhdilla. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DELULU-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000109 ja kasvuvauhti 21.55%. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DELULU-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000115 ja kasvuvauhti 27.63%. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Delusional Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000188. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Delusional Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000306. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000090 0.00%

2026 $ 0.000094 5.00%

2027 $ 0.000099 10.25%

2028 $ 0.000104 15.76%

2029 $ 0.000109 21.55%

2030 $ 0.000115 27.63%

2031 $ 0.000121 34.01%

2032 $ 0.000127 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000133 47.75%

2034 $ 0.000140 55.13%

2035 $ 0.000147 62.89%

2036 $ 0.000154 71.03%

2037 $ 0.000162 79.59%

2038 $ 0.000170 88.56%

2039 $ 0.000179 97.99%

2040 $ 0.000188 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Delusional Coin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000090 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000090 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000090 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000090 0.41% Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste tänään DELULU-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000090 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DELULU-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000090 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DELULU-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000090 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Delusional Coin (DELULU) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DELULU-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000090 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Delusional Coin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.00009047$ 0.00009047 $ 0.00009047 Hintamuutos (24 h) -4.93% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 53.91K$ 53.91K $ 53.91K Volyymi (24 h) -- DELULU-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.00009047. Sen 24 tunnin muutos on -4.94%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 53.91K. Lisäksi DELULU-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä DELULU-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Delusional Coin-hinta Viimeisimpien Delusional Coin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Delusional Coin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000090USD. Delusional Coin-rahakkeiden (DELULU) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DELULU , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.30% $ -0.000039 $ 0.000129 $ 0.000090

7 päivää -0.36% $ -0.000051 $ 0.000164 $ 0.000090

30 päivää -0.08% $ -0.000008 $ 0.000282 $ 0.000086 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Delusional Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000039 , mikä kuvastaa -0.30% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Delusional Coin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000164 ja alimmillaan $0.000090 . Sen hinta on muuttunut -0.36% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DELULU-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Delusional Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.08% , joka heijastaa noin $-0.000008 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DELULU-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Delusional Coin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko DELULU-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Delusional Coin (DELULU) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Delusional Coin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DELULU-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Delusional Coin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DELULU-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Delusional Coin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DELULU-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DELULU-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Delusional Coin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DELULU-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DELULU-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako DELULU-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan DELULU saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on DELULU-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Delusional Coin (DELULU) -hintaennustetyökalun mukaan DELULU-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi DELULU maksaa vuonna 2026? 1 Delusional Coin (DELULU) -rahakkeen hinta tänään on $0.00009 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DELULU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta DELULU-rahakkeille vuonna 2027? Delusional Coin (DELULU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DELULU-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on DELULU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Delusional Coin (DELULU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on DELULU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Delusional Coin (DELULU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi DELULU maksaa vuonna 2030? 1 Delusional Coin (DELULU) -rahakkeen hinta tänään on $0.00009 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DELULU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on DELULU-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Delusional Coin (DELULU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DELULU-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.