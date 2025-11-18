Delabs Games (DELABS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Delabs Games-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.004912 $0.004912 $0.004912 +0.04% USD Todellinen Ennuste Delabs Games-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Delabs Games saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004912 vuonna 2025. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Delabs Games saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005157 vuonna 2026. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DELABS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005415 10.25% kasvuvauhdilla. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DELABS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005686 15.76% kasvuvauhdilla. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DELABS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005970 ja kasvuvauhti 21.55%. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DELABS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006269 ja kasvuvauhti 27.63%. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Delabs Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.010211. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Delabs Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.016633. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004912 0.00%

2026 $ 0.005157 5.00%

2027 $ 0.005415 10.25%

2028 $ 0.005686 15.76%

2029 $ 0.005970 21.55%

2030 $ 0.006269 27.63%

2031 $ 0.006582 34.01%

2032 $ 0.006911 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.007257 47.75%

2034 $ 0.007620 55.13%

2035 $ 0.008001 62.89%

2036 $ 0.008401 71.03%

2037 $ 0.008821 79.59%

2038 $ 0.009262 88.56%

2039 $ 0.009725 97.99%

2040 $ 0.010211 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Delabs Games-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004912 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004912 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004916 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004932 0.41% Delabs Games (DELABS) -hintaennuste tänään DELABS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004912 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DELABS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004912 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DELABS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004916 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Delabs Games (DELABS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DELABS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004932 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Delabs Games-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.004912$ 0.004912 $ 0.004912 Hintamuutos (24 h) +0.04% Markkina-arvo $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Kierrossa oleva tarjonta 750.30M 750.30M 750.30M Volyymi (24 h) $ 54.52K$ 54.52K $ 54.52K Volyymi (24 h) -- DELABS-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.004912. Sen 24 tunnin muutos on +0.04%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 54.52K. Lisäksi DELABS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 750.30M ja sen markkina-arvo on $ 3.68M. Näytä DELABS-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Delabs Games-hinta Viimeisimpien Delabs Games-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Delabs Games-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.00491USD. Delabs Games-rahakkeiden (DELABS) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DELABS , jolloin sen markkina-arvo on $3.68M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.06% $ -0.000366 $ 0.005432 $ 0.004878

7 päivää -0.14% $ -0.000834 $ 0.0061 $ 0.004878

30 päivää -0.32% $ -0.002390 $ 0.007907 $ 0.004878 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Delabs Games-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000366 , mikä kuvastaa -0.06% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Delabs Games-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0061 ja alimmillaan $0.004878 . Sen hinta on muuttunut -0.14% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DELABS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Delabs Games-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.32% , joka heijastaa noin $-0.002390 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DELABS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Delabs Games-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko DELABS-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Delabs Games (DELABS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Delabs Games-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DELABS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Delabs Games-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DELABS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Delabs Games-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DELABS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DELABS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Delabs Games-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DELABS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DELABS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako DELABS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan DELABS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on DELABS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Delabs Games (DELABS) -hintaennustetyökalun mukaan DELABS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi DELABS maksaa vuonna 2026? 1 Delabs Games (DELABS) -rahakkeen hinta tänään on $0.004912 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DELABS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta DELABS-rahakkeille vuonna 2027? Delabs Games (DELABS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DELABS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on DELABS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Delabs Games (DELABS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on DELABS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Delabs Games (DELABS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi DELABS maksaa vuonna 2030? 1 Delabs Games (DELABS) -rahakkeen hinta tänään on $0.004912 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DELABS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on DELABS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Delabs Games (DELABS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DELABS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.