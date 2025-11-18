Dante Games (DANTE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Dante Games-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon DANTE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Dante Games-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.01341 $0.01341 $0.01341 -1.17% USD Todellinen Ennuste Dante Games-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Dante Games saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.01341 vuonna 2025. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Dante Games saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.014080 vuonna 2026. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DANTE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.014784 10.25% kasvuvauhdilla. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DANTE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.015523 15.76% kasvuvauhdilla. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DANTE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.016299 ja kasvuvauhti 21.55%. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DANTE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.017114 ja kasvuvauhti 27.63%. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Dante Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.027878. Dante Games (DANTE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Dante Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.045411. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.01341 0.00%

2026 $ 0.014080 5.00%

2027 $ 0.014784 10.25%

2028 $ 0.015523 15.76%

2029 $ 0.016299 21.55%

2030 $ 0.017114 27.63%

2031 $ 0.017970 34.01%

2032 $ 0.018869 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.019812 47.75%

2034 $ 0.020803 55.13%

2035 $ 0.021843 62.89%

2036 $ 0.022935 71.03%

2037 $ 0.024082 79.59%

2038 $ 0.025286 88.56%

2039 $ 0.026550 97.99%

2040 $ 0.027878 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Dante Games-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.01341 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.013411 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.013422 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.013465 0.41% Dante Games (DANTE) -hintaennuste tänään DANTE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.01341 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Dante Games (DANTE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DANTE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.013411 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Dante Games (DANTE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DANTE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.013422 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Dante Games (DANTE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DANTE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.013465 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Dante Games-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.01341$ 0.01341 $ 0.01341 Hintamuutos (24 h) -1.17% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 96.38K$ 96.38K $ 96.38K Volyymi (24 h) -- DANTE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.01341. Sen 24 tunnin muutos on -1.17%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 96.38K. Lisäksi DANTE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä DANTE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Dante Games-hinta Viimeisimpien Dante Games-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Dante Games-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.01341USD. Dante Games-rahakkeiden (DANTE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DANTE , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.01% $ 0.000089 $ 0.0139 $ 0.01307

7 päivää -0.21% $ -0.003610 $ 0.01759 $ 0.01307

30 päivää -0.32% $ -0.00642 $ 0.02114 $ 0.01307 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Dante Games-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000089 , mikä kuvastaa 0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Dante Games-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.01759 ja alimmillaan $0.01307 . Sen hinta on muuttunut -0.21% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DANTE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Dante Games-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.32% , joka heijastaa noin $-0.00642 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DANTE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Dante Games-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko DANTE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Dante Games (DANTE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Dante Games-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DANTE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Dante Games-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DANTE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Dante Games-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DANTE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DANTE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Dante Games-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DANTE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DANTE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako DANTE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan DANTE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on DANTE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Dante Games (DANTE) -hintaennustetyökalun mukaan DANTE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi DANTE maksaa vuonna 2026? 1 Dante Games (DANTE) -rahakkeen hinta tänään on $0.01341 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DANTE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta DANTE-rahakkeille vuonna 2027? Dante Games (DANTE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DANTE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on DANTE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Dante Games (DANTE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on DANTE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Dante Games (DANTE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi DANTE maksaa vuonna 2030? 1 Dante Games (DANTE) -rahakkeen hinta tänään on $0.01341 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DANTE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on DANTE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Dante Games (DANTE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DANTE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.