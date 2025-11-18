Credia Layer (CRED) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Credia Layer-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon CRED kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Credia Layer-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.03332 $0.03332 $0.03332 0.00% USD Todellinen Ennuste Credia Layer-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Credia Layer saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.03332 vuonna 2025. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Credia Layer saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.034986 vuonna 2026. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRED-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.036735 10.25% kasvuvauhdilla. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRED-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.038572 15.76% kasvuvauhdilla. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRED-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.040500 ja kasvuvauhti 21.55%. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRED-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.042525 ja kasvuvauhti 27.63%. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Credia Layer-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.069269. Credia Layer (CRED) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Credia Layer-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.112833. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.03332 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.033324 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.033351 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.033456 0.41% Credia Layer (CRED) -hintaennuste tänään CRED-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.03332 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Credia Layer (CRED) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) CRED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.033324 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Credia Layer (CRED) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CRED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.033351 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Credia Layer (CRED) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CRED-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.033456 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Credia Layer-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.03332$ 0.03332 $ 0.03332 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta 0.00 0.00 0.00 Volyymi (24 h) $ 137.18$ 137.18 $ 137.18 Volyymi (24 h) +137.18% CRED-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.03332. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 137.18. Lisäksi CRED-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00. Näytä CRED-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Credia Layer-hinta Viimeisimpien Credia Layer-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Credia Layer-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.03332USD. Credia Layer-rahakkeiden (CRED) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 CRED , jolloin sen markkina-arvo on $0.00 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.02% $ -0.000879 $ 0.0342 $ 0.03332

7 päivää -0.07% $ -0.002519 $ 0.03767 $ 0.03283

30 päivää 0.67% $ 0.013320 $ 0.085 $ 0.02 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Credia Layer-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000879 , mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Credia Layer-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.03767 ja alimmillaan $0.03283 . Sen hinta on muuttunut -0.07% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee CRED-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Credia Layer-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.67% , joka heijastaa noin $0.013320 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CRED-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Credia Layer-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko CRED-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Credia Layer (CRED) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Credia Layer-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CRED-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Credia Layer-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CRED-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Credia Layer-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CRED-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi CRED-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Credia Layer-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CRED-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CRED-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako CRED-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan CRED saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on CRED-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Credia Layer (CRED) -hintaennustetyökalun mukaan CRED-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi CRED maksaa vuonna 2026? 1 Credia Layer (CRED) -rahakkeen hinta tänään on $0.03332 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta CRED-rahakkeille vuonna 2027? Credia Layer (CRED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRED-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on CRED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Credia Layer (CRED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on CRED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Credia Layer (CRED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi CRED maksaa vuonna 2030? 1 Credia Layer (CRED) -rahakkeen hinta tänään on $0.03332 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on CRED-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Credia Layer (CRED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRED-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.