Circle Internet (CRCLON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Circle Internet-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon CRCLON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Circle Internet-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Circle Internet-hintaennuste
$77.15
-0.92%
USD
Todellinen
Ennuste
Circle Internet-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Circle Internet saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 77.15 vuonna 2025.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Circle Internet saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 81.0075 vuonna 2026.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan CRCLON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 85.0578 10.25% kasvuvauhdilla.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan CRCLON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 89.3107 15.76% kasvuvauhdilla.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRCLON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 93.7763 ja kasvuvauhti 21.55%.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRCLON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 98.4651 ja kasvuvauhti 27.63%.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Circle Internet-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 160.3893.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Circle Internet-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 261.2572.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 77.15
    0.00%
  • 2026
    $ 81.0075
    5.00%
  • 2027
    $ 85.0578
    10.25%
  • 2028
    $ 89.3107
    15.76%
  • 2029
    $ 93.7763
    21.55%
  • 2030
    $ 98.4651
    27.63%
  • 2031
    $ 103.3883
    34.01%
  • 2032
    $ 108.5577
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 113.9856
    47.75%
  • 2034
    $ 119.6849
    55.13%
  • 2035
    $ 125.6692
    62.89%
  • 2036
    $ 131.9526
    71.03%
  • 2037
    $ 138.5503
    79.59%
  • 2038
    $ 145.4778
    88.56%
  • 2039
    $ 152.7517
    97.99%
  • 2040
    $ 160.3893
    107.89%
Lyhyen aikavälin Circle Internet-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 77.15
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 77.1605
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 77.2239
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 77.4670
    0.41%
Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste tänään

CRCLON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $77.15. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) CRCLON-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $77.1605. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CRCLON-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $77.2239. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Circle Internet (CRCLON) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CRCLON-rahakkeiden arvioitu hinta on $77.4670. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Circle Internet-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 77.15
$ 77.15$ 77.15

-0.91%

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

37.22K
37.22K 37.22K

$ 99.95K
$ 99.95K$ 99.95K

--

CRCLON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 77.15. Sen 24 tunnin muutos on -0.92%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 99.95K.
Lisäksi CRCLON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 37.22K ja sen markkina-arvo on $ 2.87M.

Kuinka Circle Internet (CRCLON) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa CRCLON-rahakkeita? Voit nyt ostaa CRCLON-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Circle Internet-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan CRCLON-rahakkeita nyt

Historiallinen Circle Internet-hinta

Viimeisimpien Circle Internet-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Circle Internet-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 77.15USD. Circle Internet-rahakkeiden (CRCLON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 CRCLON, jolloin sen markkina-arvo on $2.87M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.07%
    $ -6.6499
    $ 85.31
    $ 77.12
  • 7 päivää
    -0.25%
    $ -26.5099
    $ 105.53
    $ 77.12
  • 30 päivää
    -0.39%
    $ -49.3799
    $ 147.37
    $ 77.12
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Circle Internet-rahakkeiden hinta on muuttunut $-6.6499, mikä kuvastaa -0.07% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Circle Internet-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $105.53 ja alimmillaan $77.12. Sen hinta on muuttunut -0.25%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee CRCLON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Circle Internet-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.39%, joka heijastaa noin $-49.3799 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CRCLON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Circle Internet-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko CRCLON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Circle Internet (CRCLON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Circle Internet-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CRCLON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Circle Internet-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CRCLON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Circle Internet-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CRCLON-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi CRCLON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Circle Internet-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CRCLON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CRCLON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako CRCLON-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan CRCLON saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on CRCLON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Circle Internet (CRCLON) -hintaennustetyökalun mukaan CRCLON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi CRCLON maksaa vuonna 2026?
1 Circle Internet (CRCLON) -rahakkeen hinta tänään on $77.15. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRCLON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta CRCLON-rahakkeille vuonna 2027?
Circle Internet (CRCLON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRCLON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on CRCLON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Circle Internet (CRCLON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on CRCLON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Circle Internet (CRCLON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi CRCLON maksaa vuonna 2030?
1 Circle Internet (CRCLON) -rahakkeen hinta tänään on $77.15. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRCLON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on CRCLON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Circle Internet (CRCLON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRCLON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.