Coinbase xStock (COINX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Coinbase xStock-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon COINX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Coinbase xStock-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Coinbase xStock-hintaennuste
$268.45
-0.02%
USD
Todellinen
Ennuste
Coinbase xStock-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Coinbase xStock saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 268.45 vuonna 2025.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Coinbase xStock saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 281.8725 vuonna 2026.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan COINX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 295.9661 10.25% kasvuvauhdilla.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan COINX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 310.7644 15.76% kasvuvauhdilla.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti COINX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 326.3026 ja kasvuvauhti 21.55%.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti COINX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 342.6177 ja kasvuvauhti 27.63%.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Coinbase xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 558.0882.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Coinbase xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 909.0669.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 268.45
    0.00%
  • 2026
    $ 281.8725
    5.00%
  • 2027
    $ 295.9661
    10.25%
  • 2028
    $ 310.7644
    15.76%
  • 2029
    $ 326.3026
    21.55%
  • 2030
    $ 342.6177
    27.63%
  • 2031
    $ 359.7486
    34.01%
  • 2032
    $ 377.7361
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 396.6229
    47.75%
  • 2034
    $ 416.4540
    55.13%
  • 2035
    $ 437.2767
    62.89%
  • 2036
    $ 459.1406
    71.03%
  • 2037
    $ 482.0976
    79.59%
  • 2038
    $ 506.2025
    88.56%
  • 2039
    $ 531.5126
    97.99%
  • 2040
    $ 558.0882
    107.89%
Lyhyen aikavälin Coinbase xStock-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 268.45
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 268.4867
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 268.7074
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 269.5532
    0.41%
Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste tänään

COINX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $268.45. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) COINX-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $268.4867. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste COINX-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $268.7074. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Coinbase xStock (COINX) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin COINX-rahakkeiden arvioitu hinta on $269.5532. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Coinbase xStock-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 268.45
-0.02%

$ 7.25M
27.00K
$ 98.30K
--

COINX-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 268.45. Sen 24 tunnin muutos on -0.02%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 98.30K.
Lisäksi COINX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 27.00K ja sen markkina-arvo on $ 7.25M.

Kuinka Coinbase xStock (COINX) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa COINX-rahakkeita? Voit nyt ostaa COINX-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Coinbase xStock-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan COINX-rahakkeita nyt

Historiallinen Coinbase xStock-hinta

Viimeisimpien Coinbase xStock-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Coinbase xStock-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 268.45USD. Coinbase xStock-rahakkeiden (COINX) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 COINX, jolloin sen markkina-arvo on $7.25M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.05%
    $ -16.3100
    $ 287.93
    $ 265.08
  • 7 päivää
    -0.14%
    $ -46.9700
    $ 322.78
    $ 265.08
  • 30 päivää
    -0.20%
    $ -68.2800
    $ 373.26
    $ 265.08
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Coinbase xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut $-16.3100, mikä kuvastaa -0.05% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Coinbase xStock-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $322.78 ja alimmillaan $265.08. Sen hinta on muuttunut -0.14%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee COINX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Coinbase xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.20%, joka heijastaa noin $-68.2800 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että COINX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Coinbase xStock-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko COINX-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Coinbase xStock (COINX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Coinbase xStock-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia COINX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Coinbase xStock-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee COINX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Coinbase xStock-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee COINX-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi COINX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Coinbase xStock-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi COINX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

COINX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako COINX-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan COINX saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on COINX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Coinbase xStock (COINX) -hintaennustetyökalun mukaan COINX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi COINX maksaa vuonna 2026?
1 Coinbase xStock (COINX) -rahakkeen hinta tänään on $268.45. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan COINX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta COINX-rahakkeille vuonna 2027?
Coinbase xStock (COINX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 COINX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on COINX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Coinbase xStock (COINX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on COINX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Coinbase xStock (COINX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi COINX maksaa vuonna 2030?
1 Coinbase xStock (COINX) -rahakkeen hinta tänään on $268.45. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan COINX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on COINX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Coinbase xStock (COINX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 COINX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.