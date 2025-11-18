Alliance Games (COA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Alliance Games-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon COA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta COA-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Alliance Games-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0025 $0.0025 $0.0025 0.00% USD Todellinen Ennuste Alliance Games-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Alliance Games saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0025 vuonna 2025. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Alliance Games saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002625 vuonna 2026. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan COA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.002756 10.25% kasvuvauhdilla. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan COA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.002894 15.76% kasvuvauhdilla. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti COA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003038 ja kasvuvauhti 21.55%. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti COA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003190 ja kasvuvauhti 27.63%. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Alliance Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005197. Alliance Games (COA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Alliance Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008465. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0025 0.00%

2026 $ 0.002625 5.00%

2027 $ 0.002756 10.25%

2028 $ 0.002894 15.76%

2029 $ 0.003038 21.55%

2030 $ 0.003190 27.63%

2031 $ 0.003350 34.01%

2032 $ 0.003517 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.003693 47.75%

2034 $ 0.003878 55.13%

2035 $ 0.004072 62.89%

2036 $ 0.004275 71.03%

2037 $ 0.004489 79.59%

2038 $ 0.004714 88.56%

2039 $ 0.004949 97.99%

2040 $ 0.005197 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Alliance Games-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0025 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002500 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002502 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002510 0.41% Alliance Games (COA) -hintaennuste tänään COA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0025 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Alliance Games (COA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) COA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002500 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Alliance Games (COA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste COA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002502 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Alliance Games (COA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin COA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002510 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Alliance Games-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0025$ 0.0025 $ 0.0025 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Kierrossa oleva tarjonta 414.42M 414.42M 414.42M Volyymi (24 h) $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K Volyymi (24 h) -- COA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0025. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 1.84K. Lisäksi COA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 414.42M ja sen markkina-arvo on $ 1.04M. Näytä COA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Alliance Games (COA) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa COA-rahakkeita? Voit nyt ostaa COA-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Alliance Games-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan COA-rahakkeita nyt

Historiallinen Alliance Games-hinta Viimeisimpien Alliance Games-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Alliance Games-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0025USD. Alliance Games-rahakkeiden (COA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 COA , jolloin sen markkina-arvo on $1.04M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000040 $ 0.00278 $ 0.0024

7 päivää -0.07% $ -0.000190 $ 0.00379 $ 0.0024

30 päivää -0.65% $ -0.00473 $ 0.0087 $ 0.0024 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Alliance Games-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000040 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Alliance Games-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.00379 ja alimmillaan $0.0024 . Sen hinta on muuttunut -0.07% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee COA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Alliance Games-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.65% , joka heijastaa noin $-0.00473 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että COA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Alliance Games-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko COA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Alliance Games (COA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Alliance Games-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia COA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Alliance Games-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee COA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Alliance Games-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee COA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi COA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Alliance Games-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi COA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

COA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako COA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan COA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on COA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Alliance Games (COA) -hintaennustetyökalun mukaan COA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi COA maksaa vuonna 2026? 1 Alliance Games (COA) -rahakkeen hinta tänään on $0.0025 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan COA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta COA-rahakkeille vuonna 2027? Alliance Games (COA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 COA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on COA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Alliance Games (COA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on COA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Alliance Games (COA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi COA maksaa vuonna 2030? 1 Alliance Games (COA) -rahakkeen hinta tänään on $0.0025 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan COA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on COA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Alliance Games (COA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 COA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt