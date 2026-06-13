BUDDY (BUDDY) -hintaennuste vuosille 2026–2050

Tutustu rahakkeen BUDDY hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon BUDDY saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi BUDDY-rahakkeiden hinnan
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*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

BUDDY-hintaennuste
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0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 09:42:45 (UTC+8)
Nykyinen hintaBUDDY valuutassa 2027BUDDY valuutassa 2028BUDDY valuutassa 2029BUDDY valuutassa 2030
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Lyhyen aikavälin BUDDY-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Nykyisten ennustesyötteiden perusteella malli arvioi lyhyen aikavälin hintakehitystä seuraavien 30 päivän ajalle. Alla oleva taulukko esittää odotetut hintatasot tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 päivän aikajänteelle.

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu

    BUDDY (BUDDY) -hintaennuste tänään

    BUDDY-rahakkeen ennustettu hinta undefined on $--. Tämä arvio perustuu nykyisiin ennustesyötteisiin ja tarjoaa nopean tilannekuvan siitä, millä tasoilla hinta voisi liikkua seuraavan 24 tunnin aikana.Lue lisää BUDDY-rahakkeen reaaliaikaisesta hinnasta tänään.

    BUDDY (BUDDY) -hintaennuste huomiselle

    Päivälle undefined BUDDY-rahakkeen arvioitu hinta on $--, käyttäen vuotuista kasvuoletusta 5%. Tämä näkymä auttaa hahmottamaan seuraavan päivän lähtötason samoilla oletuksilla.

    BUDDY (BUDDY) -hintaennuste tälle viikolle

    Viikkoon undefined mennessä BUDDY-rahakkeen arvioitu hinta on $--, perustuen samaan vuotuiseen kasvuoletukseen 5%. Tämä viikoittainen tarkistuspiste tiivistää odotetun kehityssuunnan tuleville päiville tasaisen kasvun skenaariossa.

    BUDDY (BUDDY) -hintaennuste 30 päivälle

    30 päivän päähän, kuukauteen undefined, katsottuna BUDDY-rahakkeen arvioitu hinta on $--. Tämä arvio käyttää samaa vuotuista kasvuoletusta 5% arvioidakseen, millä tasolla hinta voisi olla kuukauden kuluttua.

    BUDDY – pitkän aikavälin hintaennuste: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

    Pitkän aikavälin hintaennustemalleihin perustuen BUDDY voisi olla $-- vuonna 2026, $-- vuonna 2027, $-- vuonna 2028, $-- vuonna 2029, $-- in 2030, $-- vuonna 2040 ja $-- vuonna 2050.

    Vieritä alas nähdäksesi koko taulukon vuosittaisista hintatavoitteista ja arvioidusta ROI:sta kohteelle BUDDY.

    Kuukausi
    Min. Hinta
    Keskim. Hinta
    Maks. Hinta
    ROI

      BUDDY -hintaennusteiden keskeiset ajurit

      BUDDY-rahakkeen hintaennusteisiin vaikuttavat tekijät yhdistävät tyypillisesti makrotason markkinatunnelman ja rahakekohtaiset ajurit. BUDDY voi liikkua laajemman kryptomarkkinan riskinottovirtausten mukana, mutta ennusteet riippuvat myös likviditeetin syvyydestä, markkinatuesta ja suurten omistajien rahavirroista. Tokenomiikka (lukitukset, vapautusaikataulut, emissiot), listaukset, ekosysteemin kasvu, tuotetoimitukset, kumppanuudet sekä turvallisuuteen tai sääntelyyn liittyvät uutiset voivat olennaisesti muuttaa odotuksia ja aiheuttaa voimakkaampia hintamuutoksia verrattuna suuren markkina-arvon rahakkeisiin.

      Kuinka paljon BUDDY -sijoituksesi on arvoltaan 1 vuoden kuluttua?

      Käytä työkalua arvioidaksesi BUDDY (BUDDY) -sijoituksesi tulevaa arvoa seuraavien 1 vuoden aikana. Syöttämällä sijoitussumman ja odotetun vuotuisen kasvuprosentin voit helposti laskea arvioidun sijoitustuottosi.

      2027
      Arvioitu tuotto vuonna 2027$ 50.00
      Arvioitu ROI5.00%

      Miten BUDDY (BUDDY) -hintaennuste toimii

      Työkalu näyttää BUDDY-rahakkeelle vaihtoehtoisen hintapolun syöttämäsi kasvuvauhdin perusteella. Se päivittyy välittömästi uusimman hinnan perusteella.

      1. Lyhyen aikavälin tuottosimulaatio

      Syötä odotettu lyhyen aikavälin tuottomuutos 5% (positiivinen tai negatiivinen). Tämän avulla voit simuloida markkinoiden volatiliteettia ja arvioida nopeasti BUDDY-position voittoa tai tappiota eri markkinatilanteissa.

      2. Pitkän aikavälin kasvuennuste

      Pitkän aikavälin suunnittelussa järjestelmä käyttää oletuksena 5% suuruista vuotuista kasvuvauhtia. Tämä auttaa arvioimaan BUDDY-omistuksen potentiaalia vakaissa markkinoiden kasvuskenaarioissa.

      3. Laske sijoituksen tuotto

      Syötä sijoitussumma ja odotettu vuotuinen kasvuvauhti. Laskuri konkretisoi sijoitustavoitteesi välittömästi ja ennustaa BUDDY-omistustesi tulevan arvon.

      4. Arvioitu arvo ja ROI

      Syötteidesi perusteella näet heti arvioidun kokonaisvarallisuuden arvon ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) eri aikajaksoilla, mikä tarjoaa dataan perustuvaa tukea pitkäaikaiselle omistusstrategiallesi.

      Tärkeää: Tämä on skenaariolaskuri, ei taattu ennuste, eikä sitä tule pitää taloudellisena neuvontana.

      Usein kysytyt kysymykset (UKK):

      Minkä arvoinen BUDDY on vuonna 2026?
      5% oletukseen perustuen laskuri arvioi BUDDY -hinnan olevan noin -- USD vuonna 2026. Tämä on skenaarioennuste, joka päivittyy välittömästi, kun muutat syöttöprosenttia. Tämä ei ole taattu markkinaennuste.
      Minkä arvoinen $1 BUDDY on vuonna 2030?
      Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella 1 USD BUDDY-rahakkeen tämän päivän hinnan perusteella arvioidaan olevan noin 1.22 USD vuoteen 2030 mennessä. Laskenta perustuu valitsemasi kasvuvauhdin soveltamiseen tämän päivän hintaan ajan kuluessa, joten syöttöprosentin muuttaminen muuttaa myös 1 USD -tulosta.
      Minkä arvoinen 1 BUDDY on vuonna 2026?
      Syöttämäsi 5% -kasvuvauhdin perusteella 1 BUDDY-rahakkeen ennustettu hinta vuonna 2026 on -- USD. Luku määräytyy täysin syöttämäsi prosenttiolettaman mukaan ja päivittyy aina, kun muutat oletusta.
      Mikä on BUDDY -sijoituksen arvo vuonna 2040?
      Vuoden 2040 tulos on pitkän aikavälin ennuste, joka perustuu valitsemaasi 5% -oletukseen. Tällä oletuksella BUDDY arvioidaan tasolle -- USD vuonna 2040. Koska aikajänne on pitkä, pienetkin muutokset syöttöprosentissa voivat johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin – pidä tätä vaihtoehtoisena skenaariona, älä varmuutena.
      BUDDY-hintaennuste tänään
      Tämän sivun tämänhetkinen arvo on nykyinen viitehinta (-- USD) sekä ennustepolku syöttämäsi 5% -arvon perusteella. Kun muutat syöttöprosenttia, ennustekäyrä päivittyy välittömästi, kun taas reaaliaikainen hinta säilyy markkinatilannekuvana.
      BUDDY-hintaennuste huomiselle
      Huomisen arvo lasketaan soveltamalla 5% -oletustasi lyhyemmälle aikavälille tämän päivän hinnasta (-- USD). Ennustettu arvo (-- USD) muuttuu, jos säädät syöttöprosenttia, koska kyse on valitsemaasi kasvuvauhtiin perustuvasta skenaariosta, ei kiinteästä markkina-arviosta.
      BUDDY-hintaennuste seuraavalle 24 tunnille
      Seuraavan 24 tunnin arvio on kasvuvauhtiin perustuva ennuste, joka johdetaan 5% -syötteestäsi ja nykyisestä hinnasta (-- USD). Se päivittyy dynaamisesti syöttöprosentin muuttuessa ja tulee tulkita suuntaa-antavana skenaariona, sillä todelliset päivänsisäiset liikkeet voivat johtua volatiliteetista ja uutisista.
      BUDDY-hintaennuste seuraaville päiville
      Seuraavien päivien osalta ennuste jatkaa 5% -oletuksen soveltamista eteenpäin lähtien hinnasta -- USD. Tulokset (kuten -- USD) havainnollistavat, miten valitsemasi kasvuvauhti kehittyy ajan myötä, ja päivittyvät välittömästi syöttöprosentin muuttuessa.
      BUDDY-hintaennuste vuodelle 2030
      Vuodelle 2030 esitetty arvo on tulos 5% -oletuksen soveltamisesta noin 4 vuoden ajalle tästä päivästä eteenpäin. Tällä syötteellä laskuri arvioi -- USD-rahakkeen hinnaksi vuonna 2030. Syöttöprosentin muuttaminen päivittää vuoden 2030 arvon välittömästi.
      Nouseeko vai laskeeko BUDDY seuraavaksi?
      Lyhyellä aikavälillä BUDDY seuraa usein markkinatunnelman, volatiliteetin ja likviditeetin yhdistelmää. Jos hintakehityksen voima pysyy positiivisena, hinta voi nousta; jos volatiliteetti kasvaa tai riskinottohalukkuus heikkenee, hinta voi korjata alaspäin.
      Mikä on BUDDY-rahakkeen ennuste seuraavalle 30 päivälle?
      Syöttämäsi 5% -oletuksen perusteella laskuri arvioi BUDDY-rahakkeen hinnaksi noin -- USD seuraavien 30 päivän aikana. 30 päivän arvio päivittyy dynaamisesti, kun syöttöprosentti tai markkinahinta muuttuu, joten sitä tulee pitää vaihtoehtoisena skenaariona, ei taattuna lopputuloksena, erityisesti korkean volatiliteetin jaksoina.
      Onko BUDDY hyvä osto vuonna 2026?
      Se, onko BUDDY hyvä ostos vuonna 2026, riippuu omista oletuksistasi ja riskinsietokyvystäsi. 5% -skenaariota käyttäen laskuri arvioi BUDDY-rahakkeen hinnaksi noin -- USD vuonna 2026. Pelkkä ennuste ei kuitenkaan saisi olla päätöksenteon ainoa peruste. Tasapainoisempi näkemys saadaan yhdistämällä:
    • Tekniset signaalit: trendin vahvuus, volatiliteetti ja historiallisesta hintakehityksestä johdettu laskuriski;
    • Perustekijät: ekosysteemin aktiivisuus, kehittäjäaktiivisuus ja todelliset kysyntäajurit;
    • Markkinaolosuhteet: likviditeettisyklit ja laajempi kryptomarkkinatunnelma.

      • Jos harkitset sijoittamista vuonna 2026, käsittele ennustetta vaihtoehtoisena skenaariona, älä takuuna, ja mitoita riskisi sen mukaisesti.

      Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 09:42:45 (UTC+8)

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