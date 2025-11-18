Boom (BOOM) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Boom-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon BOOM kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Boom-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Boom-hintaennuste
$0.012287
+0.03%
USD
Todellinen
Ennuste
Boom-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Boom saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.012287 vuonna 2025.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Boom saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.012901 vuonna 2026.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan BOOM-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.013546 10.25% kasvuvauhdilla.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan BOOM-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.014223 15.76% kasvuvauhdilla.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOOM-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.014934 ja kasvuvauhti 21.55%.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOOM-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.015681 ja kasvuvauhti 27.63%.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Boom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.025543.

Boom (BOOM) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Boom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.041608.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.012287
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012901
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013546
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014223
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014934
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015681
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016465
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017289
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.018153
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019061
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020014
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021014
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022065
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023168
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024327
    97.99%
  • 2040
    $ 0.025543
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Boom-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.012287
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.012288
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.012298
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.012337
    0.41%
Boom (BOOM) -hintaennuste tänään

BOOM-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.012287. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Boom (BOOM) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) BOOM-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.012288. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Boom (BOOM) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste BOOM-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.012298. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Boom (BOOM) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin BOOM-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.012337. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Boom-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.012287
+0.03%

$ 3.11M
252.91M
$ 294.40K
--

BOOM-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.012287. Sen 24 tunnin muutos on +0.03%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 294.40K.
Lisäksi BOOM-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 252.91M ja sen markkina-arvo on $ 3.11M.

Kuinka Boom (BOOM) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa BOOM-rahakkeita? Voit nyt ostaa BOOM-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Boom-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan BOOM-rahakkeita nyt

Historiallinen Boom-hinta

Viimeisimpien Boom-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Boom-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.012289USD. Boom-rahakkeiden (BOOM) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 BOOM, jolloin sen markkina-arvo on $3.11M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.01%
    $ -0.000240
    $ 0.013006
    $ 0.011708
  • 7 päivää
    -0.17%
    $ -0.002651
    $ 0.015704
    $ 0.011708
  • 30 päivää
    -0.59%
    $ -0.018101
    $ 0.031479
    $ 0.011708
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Boom-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000240, mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Boom-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.015704 ja alimmillaan $0.011708. Sen hinta on muuttunut -0.17%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee BOOM-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Boom-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.59%, joka heijastaa noin $-0.018101 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että BOOM-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Boom-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko BOOM-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Boom (BOOM) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Boom-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia BOOM-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Boom-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee BOOM-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Boom-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee BOOM-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi BOOM-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Boom-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi BOOM-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

BOOM-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:13:16 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.