Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Pacu Jalur-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon BOATKID kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Pacu Jalur-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Pacu Jalur-hintaennuste
$0.000134
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Pacu Jalur-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Pacu Jalur saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000134 vuonna 2025.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Pacu Jalur saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000140 vuonna 2026.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan BOATKID-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000147 10.25% kasvuvauhdilla.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan BOATKID-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000155 15.76% kasvuvauhdilla.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOATKID-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000162 ja kasvuvauhti 21.55%.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOATKID-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000171 ja kasvuvauhti 27.63%.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Pacu Jalur-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000278.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Pacu Jalur-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000453.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.000134
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000140
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000147
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000155
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000162
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000171
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000179
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000188
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.000197
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000207
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000218
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000229
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000240
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000252
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000265
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000278
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Pacu Jalur-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.000134
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.000134
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.000134
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.000134
    0.41%
Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste tänään

BOATKID-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000134. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) BOATKID-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000134. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste BOATKID-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000134. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin BOATKID-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000134. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Pacu Jalur-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.000134
0.00%

--
--
$ 210.61
+210.61%

BOATKID-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.000134. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 210.61.
Lisäksi BOATKID-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa BOATKID-rahakkeita? Voit nyt ostaa BOATKID-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Pacu Jalur-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan BOATKID-rahakkeita nyt

Historiallinen Pacu Jalur-hinta

Viimeisimpien Pacu Jalur-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Pacu Jalur-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000134USD. Pacu Jalur-rahakkeiden (BOATKID) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 BOATKID, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.28%
    $ 0.000029
    $ 0.000134
    $ 0.000104
  • 7 päivää
    -0.19%
    $ -0.000032
    $ 0.000189
    $ 0.000103
  • 30 päivää
    -0.25%
    $ -0.000046
    $ 0.000380
    $ 0.000103
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Pacu Jalur-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000029, mikä kuvastaa 0.28% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Pacu Jalur-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000189 ja alimmillaan $0.000103. Sen hinta on muuttunut -0.19%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee BOATKID-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Pacu Jalur-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.25%, joka heijastaa noin $-0.000046 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että BOATKID-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Pacu Jalur-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko BOATKID-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Pacu Jalur-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia BOATKID-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Pacu Jalur-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee BOATKID-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Pacu Jalur-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee BOATKID-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi BOATKID-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Pacu Jalur-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi BOATKID-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

BOATKID-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako BOATKID-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan BOATKID saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on BOATKID-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Pacu Jalur (BOATKID) -hintaennustetyökalun mukaan BOATKID-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi BOATKID maksaa vuonna 2026?
1 Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeen hinta tänään on $0.000134. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BOATKID-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta BOATKID-rahakkeille vuonna 2027?
Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BOATKID-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on BOATKID-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Pacu Jalur (BOATKID) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on BOATKID-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Pacu Jalur (BOATKID) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi BOATKID maksaa vuonna 2030?
1 Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeen hinta tänään on $0.000134. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BOATKID-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on BOATKID-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Pacu Jalur (BOATKID) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BOATKID-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:12:55 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.