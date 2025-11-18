Broadcom (AVGOON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Broadcom-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AVGOON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta AVGOON-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Broadcom-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $347.46 $347.46 $347.46 +0.24% USD Todellinen Ennuste Broadcom-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Broadcom saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 347.46 vuonna 2025. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Broadcom saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 364.8329 vuonna 2026. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVGOON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 383.0746 10.25% kasvuvauhdilla. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVGOON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 402.2283 15.76% kasvuvauhdilla. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVGOON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 422.3398 ja kasvuvauhti 21.55%. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVGOON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 443.4567 ja kasvuvauhti 27.63%. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Broadcom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 722.3443. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Broadcom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,176.6228. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 347.46 0.00%

2026 $ 364.8329 5.00%

2027 $ 383.0746 10.25%

2028 $ 402.2283 15.76%

2029 $ 422.3398 21.55%

2030 $ 443.4567 27.63%

2031 $ 465.6296 34.01%

2032 $ 488.9111 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 513.3566 47.75%

2034 $ 539.0245 55.13%

2035 $ 565.9757 62.89%

2036 $ 594.2745 71.03%

2037 $ 623.9882 79.59%

2038 $ 655.1876 88.56%

2039 $ 687.9470 97.99%

2040 $ 722.3443 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Broadcom-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 347.46 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 347.5075 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 347.7931 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 348.8879 0.41% Broadcom (AVGOON) -hintaennuste tänään AVGOON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $347.46 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AVGOON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $347.5075 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AVGOON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $347.7931 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Broadcom (AVGOON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AVGOON-rahakkeiden arvioitu hinta on $348.8879 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Broadcom-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 347.46$ 347.46 $ 347.46 Hintamuutos (24 h) +0.24% Markkina-arvo $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kierrossa oleva tarjonta 3.28K 3.28K 3.28K Volyymi (24 h) $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K Volyymi (24 h) -- AVGOON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 347.46. Sen 24 tunnin muutos on +0.24%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 70.99K. Lisäksi AVGOON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 3.28K ja sen markkina-arvo on $ 1.14M. Näytä AVGOON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Broadcom (AVGOON) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa AVGOON-rahakkeita? Voit nyt ostaa AVGOON-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Broadcom-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan AVGOON-rahakkeita nyt

Historiallinen Broadcom-hinta Viimeisimpien Broadcom-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Broadcom-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 347.46USD. Broadcom-rahakkeiden (AVGOON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 AVGOON , jolloin sen markkina-arvo on $1.14M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0.5 $ 352.3 $ 339.51

7 päivää -0.02% $ -9.6200 $ 361.75 $ 330.39

30 päivää -0.01% $ -4 $ 402.28 $ 330.39 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Broadcom-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.5 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Broadcom-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $361.75 ja alimmillaan $330.39 . Sen hinta on muuttunut -0.02% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AVGOON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Broadcom-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.01% , joka heijastaa noin $-4 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AVGOON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Broadcom-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko AVGOON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Broadcom (AVGOON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Broadcom-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AVGOON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Broadcom-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AVGOON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Broadcom-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AVGOON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AVGOON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Broadcom-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AVGOON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AVGOON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako AVGOON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan AVGOON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on AVGOON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Broadcom (AVGOON) -hintaennustetyökalun mukaan AVGOON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi AVGOON maksaa vuonna 2026? 1 Broadcom (AVGOON) -rahakkeen hinta tänään on $347.46 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AVGOON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta AVGOON-rahakkeille vuonna 2027? Broadcom (AVGOON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AVGOON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on AVGOON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Broadcom (AVGOON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on AVGOON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Broadcom (AVGOON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi AVGOON maksaa vuonna 2030? 1 Broadcom (AVGOON) -rahakkeen hinta tänään on $347.46 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AVGOON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on AVGOON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Broadcom (AVGOON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AVGOON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt