AppLovin (APPON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki AppLovin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon APPON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi AppLovin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $551.88 $551.88 $551.88 +0.72% USD Todellinen Ennuste AppLovin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella AppLovin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 551.88 vuonna 2025. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella AppLovin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 579.474 vuonna 2026. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan APPON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 608.4477 10.25% kasvuvauhdilla. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan APPON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 638.8700 15.76% kasvuvauhdilla. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti APPON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 670.8135 ja kasvuvauhti 21.55%. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti APPON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 704.3542 ja kasvuvauhti 27.63%. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 AppLovin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,147.3188. AppLovin (APPON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 AppLovin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,868.8615. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 551.88 0.00%

2026 $ 579.474 5.00%

2027 $ 608.4477 10.25%

2028 $ 638.8700 15.76%

2029 $ 670.8135 21.55%

2030 $ 704.3542 27.63%

2031 $ 739.5719 34.01%

2032 $ 776.5505 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 815.3781 47.75%

2034 $ 856.1470 55.13%

2035 $ 898.9543 62.89%

2036 $ 943.9020 71.03%

2037 $ 991.0971 79.59%

2038 $ 1,040.6520 88.56%

2039 $ 1,092.6846 97.99%

2040 $ 1,147.3188 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin AppLovin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 551.88 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 551.9556 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 552.4091 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 554.1479 0.41% AppLovin (APPON) -hintaennuste tänään APPON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $551.88 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. AppLovin (APPON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) APPON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $551.9556 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. AppLovin (APPON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste APPON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $552.4091 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. AppLovin (APPON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin APPON-rahakkeiden arvioitu hinta on $554.1479 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

AppLovin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 551.88$ 551.88 $ 551.88 Hintamuutos (24 h) +0.72% Markkina-arvo $ 243.11K$ 243.11K $ 243.11K Kierrossa oleva tarjonta 440.46 440.46 440.46 Volyymi (24 h) $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K Volyymi (24 h) -- APPON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 551.88. Sen 24 tunnin muutos on +0.72%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 89.83K. Lisäksi APPON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 440.46 ja sen markkina-arvo on $ 243.11K. Näytä APPON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen AppLovin-hinta Viimeisimpien AppLovin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan AppLovin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 551.94USD. AppLovin-rahakkeiden (APPON) kierrossa oleva tarjonta on 440.46 APPON , jolloin sen markkina-arvo on $243.11K .

Historiallinen AppLovin-hinta Viimeisimpien AppLovin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan AppLovin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 551.94USD. AppLovin-rahakkeiden (APPON) kierrossa oleva tarjonta on 440.46 APPON , jolloin sen markkina-arvo on $243.11K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -8.4599 $ 574.91 $ 541.39

7 päivää -0.15% $ -99.0899 $ 661.66 $ 529.89

30 päivää -0.09% $ -59.4699 $ 1,998.64 $ 529.89 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana AppLovin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-8.4599 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana AppLovin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $661.66 ja alimmillaan $529.89 . Sen hinta on muuttunut -0.15% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee APPON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana AppLovin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.09% , joka heijastaa noin $-59.4699 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että APPON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista AppLovin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko APPON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka AppLovin (APPON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? AppLovin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia APPON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa AppLovin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee APPON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa AppLovin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee APPON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi APPON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä AppLovin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi APPON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

APPON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako APPON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan APPON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on APPON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? AppLovin (APPON) -hintaennustetyökalun mukaan APPON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi APPON maksaa vuonna 2026? 1 AppLovin (APPON) -rahakkeen hinta tänään on $551.88 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan APPON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta APPON-rahakkeille vuonna 2027? AppLovin (APPON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 APPON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on APPON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan AppLovin (APPON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on APPON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan AppLovin (APPON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi APPON maksaa vuonna 2030? 1 AppLovin (APPON) -rahakkeen hinta tänään on $551.88 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan APPON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on APPON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? AppLovin (APPON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 APPON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.