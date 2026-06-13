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Anvil (ANVL) -hintaennuste vuosille 2026–2050
Tutustu rahakkeen Anvil hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon ANVL saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.
*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.
|Nykyinen hinta
|ANVL valuutassa 2027
|ANVL valuutassa 2028
|ANVL valuutassa 2029
|ANVL valuutassa 2030
|$0.00043
|$0.0004515
|$0.000474075
|$0.0004977787500000001
|$0.0005226676875000001
Lyhyen aikavälin Anvil-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle
Nykyisten ennustesyötteiden perusteella malli arvioi lyhyen aikavälin hintakehitystä seuraavien 30 päivän ajalle. Alla oleva taulukko esittää odotetut hintatasot tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 päivän aikajänteelle.
- June 13, 2026(Tänään)$ 0.000430.00%
- June 14, 2026(Huomenna)$ 0.0004300.01%
- June 20, 2026(Tällä viikolla)$ 0.0004300.10%
- July 13, 2026(30 päivää)$ 0.0004310.41%
Anvil (ANVL) -hintaennuste tänään
ANVL-rahakkeen ennustettu hinta June 13, 2026(Tänään) on $0.00043. Tämä arvio perustuu nykyisiin ennustesyötteisiin ja tarjoaa nopean tilannekuvan siitä, millä tasoilla hinta voisi liikkua seuraavan 24 tunnin aikana.Lue lisää ANVL-rahakkeen reaaliaikaisesta hinnasta tänään.
Anvil (ANVL) -hintaennuste huomiselle
Päivälle June 14, 2026(Huomenna) ANVL-rahakkeen arvioitu hinta on $0.000430, käyttäen vuotuista kasvuoletusta 5%. Tämä näkymä auttaa hahmottamaan seuraavan päivän lähtötason samoilla oletuksilla.
Anvil (ANVL) -hintaennuste tälle viikolle
Viikkoon June 20, 2026(Tällä viikolla) mennessä ANVL-rahakkeen arvioitu hinta on $0.000430, perustuen samaan vuotuiseen kasvuoletukseen 5%. Tämä viikoittainen tarkistuspiste tiivistää odotetun kehityssuunnan tuleville päiville tasaisen kasvun skenaariossa.
Anvil (ANVL) -hintaennuste 30 päivälle
30 päivän päähän, kuukauteen July 13, 2026(30 päivää), katsottuna ANVL-rahakkeen arvioitu hinta on $0.000431. Tämä arvio käyttää samaa vuotuista kasvuoletusta 5% arvioidakseen, millä tasolla hinta voisi olla kuukauden kuluttua.
Anvil – pitkän aikavälin hintaennuste: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050
Pitkän aikavälin hintaennustemalleihin perustuen Anvil voisi olla $0.00043 vuonna 2026, $0.000451 vuonna 2027, $0.000474 vuonna 2028, $0.000497 vuonna 2029, $0.000522 in 2030, $0.000851 vuonna 2040 ja $0.001387 vuonna 2050.
Vieritä alas nähdäksesi koko taulukon vuosittaisista hintatavoitteista ja arvioidusta ROI:sta kohteelle Anvil.
- Jun 2026$ 0.000387$ 0.00043$ 0.00047310.00%
- Jul 2026$ 0.000388$ 0.000431$ 0.00047410.46%
- Aug 2026$ 0.000390$ 0.000433$ 0.00047610.92%
- Sep 2026$ 0.000391$ 0.000435$ 0.00047811.36%
- Oct 2026$ 0.000393$ 0.000437$ 0.00048011.82%
- Nov 2026$ 0.000394$ 0.000438$ 0.00048212.27%
- Dec 2026$ 0.000396$ 0.000440$ 0.00048412.74%
Anvil -hintaennusteiden keskeiset ajurit
Anvil-rahakkeen hintaennusteisiin vaikuttavat tekijät yhdistävät tyypillisesti makrotason markkinatunnelman ja rahakekohtaiset ajurit. Anvil voi liikkua laajemman kryptomarkkinan riskinottovirtausten mukana, mutta ennusteet riippuvat myös likviditeetin syvyydestä, markkinatuesta ja suurten omistajien rahavirroista. Tokenomiikka (lukitukset, vapautusaikataulut, emissiot), listaukset, ekosysteemin kasvu, tuotetoimitukset, kumppanuudet sekä turvallisuuteen tai sääntelyyn liittyvät uutiset voivat olennaisesti muuttaa odotuksia ja aiheuttaa voimakkaampia hintamuutoksia verrattuna suuren markkina-arvon rahakkeisiin.
Kuinka paljon Anvil -sijoituksesi on arvoltaan 1 vuoden kuluttua?
Käytä työkalua arvioidaksesi Anvil (ANVL) -sijoituksesi tulevaa arvoa seuraavien 1 vuoden aikana. Syöttämällä sijoitussumman ja odotetun vuotuisen kasvuprosentin voit helposti laskea arvioidun sijoitustuottosi.
Miten Anvil (ANVL) -hintaennuste toimii
Työkalu näyttää Anvil-rahakkeelle vaihtoehtoisen hintapolun syöttämäsi kasvuvauhdin perusteella. Se päivittyy välittömästi uusimman hinnan perusteella.
Syötä odotettu lyhyen aikavälin tuottomuutos 5% (positiivinen tai negatiivinen). Tämän avulla voit simuloida markkinoiden volatiliteettia ja arvioida nopeasti Anvil-position voittoa tai tappiota eri markkinatilanteissa.
Pitkän aikavälin suunnittelussa järjestelmä käyttää oletuksena 5% suuruista vuotuista kasvuvauhtia. Tämä auttaa arvioimaan Anvil-omistuksen potentiaalia vakaissa markkinoiden kasvuskenaarioissa.
Syötä sijoitussumma ja odotettu vuotuinen kasvuvauhti. Laskuri konkretisoi sijoitustavoitteesi välittömästi ja ennustaa ANVL-omistustesi tulevan arvon.
Syötteidesi perusteella näet heti arvioidun kokonaisvarallisuuden arvon ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) eri aikajaksoilla, mikä tarjoaa dataan perustuvaa tukea pitkäaikaiselle omistusstrategiallesi.
Tärkeää: Tämä on skenaariolaskuri, ei taattu ennuste, eikä sitä tule pitää taloudellisena neuvontana.
Usein kysytyt kysymykset (UKK):
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Vastuuvapauslauseke
Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.
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