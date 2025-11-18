Amped Finance (AMPED) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Amped Finance-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AMPED kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta AMPED-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Amped Finance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.00498 $0.00498 $0.00498 0.00% USD Todellinen Ennuste Amped Finance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Amped Finance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.00498 vuonna 2025. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Amped Finance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005229 vuonna 2026. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AMPED-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005490 10.25% kasvuvauhdilla. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AMPED-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005764 15.76% kasvuvauhdilla. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AMPED-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006053 ja kasvuvauhti 21.55%. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AMPED-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006355 ja kasvuvauhti 27.63%. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Amped Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.010353. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Amped Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.016864. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.00498 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.005000 0.41% Amped Finance (AMPED) -hintaennuste tänään AMPED-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.00498 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AMPED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004980 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AMPED-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004984 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Amped Finance (AMPED) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AMPED-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.005000 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Amped Finance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.00498$ 0.00498 $ 0.00498 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volyymi (24 h) -- AMPED-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.00498. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 8.51K. Lisäksi AMPED-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Historiallinen Amped Finance-hinta Viimeisimpien Amped Finance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Amped Finance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.00498USD. Amped Finance-rahakkeiden (AMPED) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 AMPED , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.02% $ -0.000149 $ 0.00515 $ 0.00489

7 päivää -0.15% $ -0.000909 $ 0.00626 $ 0.00489

30 päivää -0.20% $ -0.001279 $ 0.00642 $ 0.00489 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Amped Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000149 , mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Amped Finance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.00626 ja alimmillaan $0.00489 . Sen hinta on muuttunut -0.15% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AMPED-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Amped Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.20% , joka heijastaa noin $-0.001279 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AMPED-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Amped Finance-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko AMPED-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Amped Finance (AMPED) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Amped Finance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AMPED-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Amped Finance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AMPED-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Amped Finance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AMPED-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AMPED-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Amped Finance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AMPED-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AMPED-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

