AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki AGI Alpha-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AGIALPHA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta AGIALPHA-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi AGI Alpha-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0039098 $0.0039098 $0.0039098 0.00% USD Todellinen Ennuste AGI Alpha-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella AGI Alpha saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003909 vuonna 2025. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella AGI Alpha saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004105 vuonna 2026. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AGIALPHA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004310 10.25% kasvuvauhdilla. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AGIALPHA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004526 15.76% kasvuvauhdilla. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AGIALPHA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.004752 ja kasvuvauhti 21.55%. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AGIALPHA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.004990 ja kasvuvauhti 27.63%. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 AGI Alpha-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008128. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 AGI Alpha-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.013239. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.003909 0.00%

2026 $ 0.004105 5.00%

2027 $ 0.004310 10.25%

2028 $ 0.004526 15.76%

2029 $ 0.004752 21.55%

2030 $ 0.004990 27.63%

2031 $ 0.005239 34.01%

2032 $ 0.005501 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.005776 47.75%

2034 $ 0.006065 55.13%

2035 $ 0.006368 62.89%

2036 $ 0.006687 71.03%

2037 $ 0.007021 79.59%

2038 $ 0.007372 88.56%

2039 $ 0.007741 97.99%

2040 $ 0.008128 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin AGI Alpha-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.003909 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.003910 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.003913 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.003925 0.41% AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste tänään AGIALPHA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.003909 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AGIALPHA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003910 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AGIALPHA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003913 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AGIALPHA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.003925 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

AGI Alpha-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0039098$ 0.0039098 $ 0.0039098 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Kierrossa oleva tarjonta 1000.00M 1000.00M 1000.00M Volyymi (24 h) $ 2.04K$ 2.04K $ 2.04K Volyymi (24 h) -- AGIALPHA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0039098. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 2.04K. Lisäksi AGIALPHA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1000.00M ja sen markkina-arvo on $ 3.91M. Näytä AGIALPHA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen AGI Alpha-hinta Viimeisimpien AGI Alpha-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan AGI Alpha-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.003909USD. AGI Alpha-rahakkeiden (AGIALPHA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 AGIALPHA , jolloin sen markkina-arvo on $3.91M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.15% $ 0.000509 $ 0.0042 $ 0.003340

7 päivää -0.27% $ -0.001479 $ 0.00777 $ 0.00333

30 päivää -0.37% $ -0.002310 $ 0.011 $ 0.00333 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana AGI Alpha-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000509 , mikä kuvastaa 0.15% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana AGI Alpha-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.00777 ja alimmillaan $0.00333 . Sen hinta on muuttunut -0.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AGIALPHA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana AGI Alpha-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.37% , joka heijastaa noin $-0.002310 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AGIALPHA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista AGI Alpha-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko AGIALPHA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? AGI Alpha-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AGIALPHA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa AGI Alpha-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AGIALPHA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa AGI Alpha-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AGIALPHA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AGIALPHA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä AGI Alpha-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AGIALPHA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AGIALPHA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako AGIALPHA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan AGIALPHA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on AGIALPHA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? AGI Alpha (AGIALPHA) -hintaennustetyökalun mukaan AGIALPHA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi AGIALPHA maksaa vuonna 2026? 1 AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen hinta tänään on $0.003909 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AGIALPHA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta AGIALPHA-rahakkeille vuonna 2027? AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AGIALPHA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on AGIALPHA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan AGI Alpha (AGIALPHA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on AGIALPHA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan AGI Alpha (AGIALPHA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi AGIALPHA maksaa vuonna 2030? 1 AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen hinta tänään on $0.003909 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AGIALPHA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on AGIALPHA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AGIALPHA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.