One More Game (1MORE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki One More Game-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon 1MORE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi One More Game-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.000002722 $0.000002722 $0.000002722 +0.74% USD Todellinen Ennuste One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella One More Game saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000002 vuonna 2025. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella One More Game saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000002 vuonna 2026. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan 1MORE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000003 10.25% kasvuvauhdilla. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan 1MORE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000003 15.76% kasvuvauhdilla. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 1MORE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000003 ja kasvuvauhti 21.55%. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 1MORE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000003 ja kasvuvauhti 27.63%. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 One More Game-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000005. One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 One More Game-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000009. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000002 0.00%

2026 $ 0.000002 5.00%

2027 $ 0.000003 10.25%

2028 $ 0.000003 15.76%

2029 $ 0.000003 21.55%

2030 $ 0.000003 27.63%

2031 $ 0.000003 34.01%

2032 $ 0.000003 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000004 47.75%

2034 $ 0.000004 55.13%

2035 $ 0.000004 62.89%

2036 $ 0.000004 71.03%

2037 $ 0.000004 79.59%

2038 $ 0.000005 88.56%

2039 $ 0.000005 97.99%

2040 $ 0.000005 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin One More Game-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000002 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000002 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000002 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000002 0.41% One More Game (1MORE) -hintaennuste tänään 1MORE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000002 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. One More Game (1MORE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) 1MORE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000002 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. One More Game (1MORE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste 1MORE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000002 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. One More Game (1MORE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin 1MORE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000002 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

One More Game-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.000002722$ 0.000002722 $ 0.000002722 Hintamuutos (24 h) +0.74% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Volyymi (24 h) -- 1MORE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.000002722. Sen 24 tunnin muutos on +0.74%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 15.84K. Lisäksi 1MORE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä 1MORE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka One More Game (1MORE) -rahakkeita ostetaan

Viimeisimpien One More Game-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan One More Game-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000002USD. One More Game-rahakkeiden (1MORE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 1MORE , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.17% $ -0.000000 $ 0.000004 $ 0.000002

7 päivää -0.23% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000002

30 päivää 0.31% $ 0.000000 $ 0.000009 $ 0.000001 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana One More Game-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000000 , mikä kuvastaa -0.17% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana One More Game-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000006 ja alimmillaan $0.000002 . Sen hinta on muuttunut -0.23% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee 1MORE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana One More Game-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.31% , joka heijastaa noin $0.000000 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että 1MORE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista One More Game-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko 1MORE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka One More Game (1MORE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? One More Game-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia 1MORE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa One More Game-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee 1MORE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa One More Game-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee 1MORE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi 1MORE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä One More Game-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi 1MORE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

1MORE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

