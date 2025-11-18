One More Game (1MORE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki One More Game-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon 1MORE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi One More Game-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

One More Game-hintaennuste
$0.000002722
+0.74%
USD
Todellinen
Ennuste
One More Game-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella One More Game saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000002 vuonna 2025.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella One More Game saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000002 vuonna 2026.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan 1MORE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000003 10.25% kasvuvauhdilla.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan 1MORE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000003 15.76% kasvuvauhdilla.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 1MORE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000003 ja kasvuvauhti 21.55%.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 1MORE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000003 ja kasvuvauhti 27.63%.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 One More Game-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000005.

One More Game (1MORE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 One More Game-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000009.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.000002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000002
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000003
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000003
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000003
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000003
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000003
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000003
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.000004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000004
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000004
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000004
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000004
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000005
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000005
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000005
    107.89%
Lyhyen aikavälin One More Game-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.000002
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.000002
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.000002
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.000002
    0.41%
One More Game (1MORE) -hintaennuste tänään

1MORE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000002. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

One More Game (1MORE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) 1MORE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000002. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

One More Game (1MORE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste 1MORE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.000002. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

One More Game (1MORE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin 1MORE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000002. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

One More Game-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.000002722
--
----

--
----

$ 15.84K
1MORE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.000002722. Sen 24 tunnin muutos on +0.74%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 15.84K.
Lisäksi 1MORE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka One More Game (1MORE) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa 1MORE-rahakkeita? Voit nyt ostaa 1MORE-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan One More Game-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan 1MORE-rahakkeita nyt

Historiallinen One More Game-hinta

Viimeisimpien One More Game-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan One More Game-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000002USD. One More Game-rahakkeiden (1MORE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 1MORE, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.17%
    $ -0.000000
    $ 0.000004
    $ 0.000002
  • 7 päivää
    -0.23%
    $ -0.000000
    $ 0.000006
    $ 0.000002
  • 30 päivää
    0.31%
    $ 0.000000
    $ 0.000009
    $ 0.000001
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana One More Game-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000000, mikä kuvastaa -0.17% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana One More Game-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000006 ja alimmillaan $0.000002. Sen hinta on muuttunut -0.23%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee 1MORE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana One More Game-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.31%, joka heijastaa noin $0.000000 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että 1MORE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista One More Game-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko 1MORE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka One More Game (1MORE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

One More Game-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia 1MORE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa One More Game-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee 1MORE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa One More Game-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee 1MORE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi 1MORE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä One More Game-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi 1MORE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

1MORE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako 1MORE-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan 1MORE saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on 1MORE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
One More Game (1MORE) -hintaennustetyökalun mukaan 1MORE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi 1MORE maksaa vuonna 2026?
1 One More Game (1MORE) -rahakkeen hinta tänään on $0.000002. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan 1MORE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta 1MORE-rahakkeille vuonna 2027?
One More Game (1MORE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 1MORE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on 1MORE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan One More Game (1MORE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on 1MORE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan One More Game (1MORE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi 1MORE maksaa vuonna 2030?
1 One More Game (1MORE) -rahakkeen hinta tänään on $0.000002. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan 1MORE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on 1MORE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
One More Game (1MORE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 1MORE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.