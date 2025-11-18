0G (0G) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki 0G-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon 0G kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta 0G-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi 0G-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $1.189 $1.189 $1.189 +0.25% USD Todellinen Ennuste 0G-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella 0G saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.189 vuonna 2025. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella 0G saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.2484 vuonna 2026. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan 0G-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.3108 10.25% kasvuvauhdilla. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan 0G-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.3764 15.76% kasvuvauhdilla. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 0G-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.4452 ja kasvuvauhti 21.55%. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 0G-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.5174 ja kasvuvauhti 27.63%. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 0G-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.4718. 0G (0G) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 0G-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 4.0263. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.189 0.00%

2026 $ 1.2484 5.00%

2027 $ 1.3108 10.25%

2028 $ 1.3764 15.76%

2029 $ 1.4452 21.55%

2030 $ 1.5174 27.63%

2031 $ 1.5933 34.01%

2032 $ 1.6730 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.7566 47.75%

2034 $ 1.8445 55.13%

2035 $ 1.9367 62.89%

2036 $ 2.0335 71.03%

2037 $ 2.1352 79.59%

2038 $ 2.2420 88.56%

2039 $ 2.3541 97.99%

2040 $ 2.4718 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin 0G-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.189 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.1891 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.1901 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.1938 0.41% 0G (0G) -hintaennuste tänään 0G-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.189 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. 0G (0G) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) 0G-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1891 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. 0G (0G) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste 0G-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1901 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. 0G (0G) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin 0G-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.1938 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

0G-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 1.189$ 1.189 $ 1.189 Hintamuutos (24 h) +0.25% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Volyymi (24 h) -- 0G-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 1.189. Sen 24 tunnin muutos on +0.25%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 2.73M. Lisäksi 0G-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä 0G-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen 0G-hinta Viimeisimpien 0G-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan 0G-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.187USD. 0G-rahakkeiden (0G) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 0G , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.03% $ -0.044999 $ 1.297 $ 1.168

7 päivää -0.21% $ -0.319999 $ 1.556 $ 1.168

30 päivää -0.34% $ -0.627 $ 2.305 $ 0.942 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana 0G-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.044999 , mikä kuvastaa -0.03% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana 0G-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.556 ja alimmillaan $1.168 . Sen hinta on muuttunut -0.21% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee 0G-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana 0G-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.34% , joka heijastaa noin $-0.627 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että 0G-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista 0G-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko 0G-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka 0G (0G) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? 0G-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia 0G-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa 0G-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee 0G-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa 0G-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee 0G-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi 0G-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä 0G-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi 0G-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

0G-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

