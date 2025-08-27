Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Trump blijft zijn activiteiten binnen crypto uitbreiden. Op dinsdag maakte Trump Media bekend dat het $6,42 miljard heeft opgehaald om een strategische samenwerking met Crypto.com aan te gaan. Daarmee ontstaat een nieuwe crypto treasury speler die de token Cronos (CRO) centraal stelt. https://twitter.com/cryptocom/status/1960323582627823841 Miljarden voor Cronos De deal bestaat uit een mix van een $5 miljard kredietlijn, een al eerder opgebouwd bezit van $1 miljard aan Cronos-tokens, aangevuld met $220 miljoen aan warrants en $200 miljoen cash. Het kapitaal wordt ondergebracht in een speciaal beursvehikel, Yorkville Acquisition Corp., dat zal handelen onder de ticker MCGA, een knipoog naar Trump’s Make America Great Again. De markt reageerde direct. Trump Media’s aandelenkoers sprong 5,6% omhoog, terwijl Cronos in 24 uur tijd 25% steeg. Het toont hoe sterk de invloed van dit soort deals kan zijn op zowel beursgenoteerde bedrijven als cryptomunten. Samenwerking tussen Trump en Crypto.com De samenwerking gaat verder dan alleen kapitaal. Trump Media integreert de wallet en token van Crypto.com in zijn platforms. In ruil daarvoor koopt Crypto.com voor $50 miljoen aan Trump Media aandelen, terwijl Trump Media zelf voor $105 miljoen aan Cronos tokens aankoopt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat beide partijen een stevig belang hebben in elkaars succes. Voor Trump Media betekent het directe exposure richting de cryptomarkt, terwijl Crypto.com een politieke én commerciële partner krijgt die wereldwijd in de spotlights staat. Opkomst van crypto treasuries De constructie die Trump Media en Crypto.com opzetten, sluit aan bij een bredere trend van crypto treasury’s. Dit concept werd in 2020 populair toen destijds nog MicroStrategy massaal Bitcoin toevoegde aan de balans. Het aandeel van het softwarebedrijf werd een proxy voor de prijs van Bitcoin en schoot mee omhoog met elke rally. Sindsdien zijn een hele hoopvarianten ontstaan. Bedrijven richten publieke vehikels op die reserves aanhouden in Ethereum, XRP, Litecoin en andere munten. Het idee: traditionele beleggers, die normaal alleen toegang hebben tot aandelen en fondsen, krijgen via deze route indirecte toegang tot crypto. Voorstanders noemen het een “financiële innovatie” die de kloof tussen Wall Street en de cryptomarkt verkleint. Critici zien het als een bubbel die kan barsten wanneer de markt draait. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Trump’s bredere ambities De nieuwe samenwerking met Crypto.com is slechts de laatste update in Trump’s groeiende invloed binnen crypto. Eerder deze maand kondigde World Liberty Financial al een samenwerking aan met ALT5 Sigma om een eigen tokenstrategie te ontwikkelen. Daarvoor waren er al Trumps memecoin projecten, een NFT collectie en zelfs plannen voor crypto ETF’s. De rode draad is duidelijk: Trump gebruikt zijn mediaplatformen en politieke positie om crypto verder te normaliseren én zichzelf stevig te positioneren in deze markt. Cronos als strategische keuze Opvallend is dat Trump niet kiest voor Bitcoin of Ethereum, maar voor Cronos, de native token van Crypto.com. Cronos is qua market cap kleiner dan de gevestigde toppers, maar speelt een grote rol in het ecosysteem van de exchange. Door een publieke treasury te bouwen rond CRO, krijgt de token een soortgelijke status als Bitcoin bij Strategy: een hefboom die institutioneel kapitaal aantrekt via een beursnotering. Voor Crypto.com is dit een unieke kans om de zichtbaarheid en adoptie van Cronos wereldwijd te vergroten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.