2025-08-29 Friday

Kryptouutiset

Hemmottele itseäsi kuumimmilla kryptouutisilla ja markkinapäivityksillä
Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com

Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Trump blijft zijn activiteiten binnen crypto uitbreiden. Op dinsdag maakte Trump Media bekend dat het $6,42 miljard heeft opgehaald om een strategische samenwerking met Crypto.com aan te gaan. Daarmee ontstaat een nieuwe crypto treasury speler die de token Cronos (CRO) centraal stelt. https://twitter.com/cryptocom/status/1960323582627823841 Miljarden voor Cronos De deal bestaat uit een mix van een $5 miljard kredietlijn, een al eerder opgebouwd bezit van $1 miljard aan Cronos-tokens, aangevuld met $220 miljoen aan warrants en $200 miljoen cash. Het kapitaal wordt ondergebracht in een speciaal beursvehikel, Yorkville Acquisition Corp., dat zal handelen onder de ticker MCGA, een knipoog naar Trump’s Make America Great Again. De markt reageerde direct. Trump Media’s aandelenkoers sprong 5,6% omhoog, terwijl Cronos in 24 uur tijd 25% steeg. Het toont hoe sterk de invloed van dit soort deals kan zijn op zowel beursgenoteerde bedrijven als cryptomunten. Samenwerking tussen Trump en Crypto.com De samenwerking gaat verder dan alleen kapitaal. Trump Media integreert de wallet en token van Crypto.com in zijn platforms. In ruil daarvoor koopt Crypto.com voor $50 miljoen aan Trump Media aandelen, terwijl Trump Media zelf voor $105 miljoen aan Cronos tokens aankoopt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat beide partijen een stevig belang hebben in elkaars succes. Voor Trump Media betekent het directe exposure richting de cryptomarkt, terwijl Crypto.com een politieke én commerciële partner krijgt die wereldwijd in de spotlights staat. Opkomst van crypto treasuries De constructie die Trump Media en Crypto.com opzetten, sluit aan bij een bredere trend van crypto treasury’s. Dit concept werd in 2020 populair toen destijds nog MicroStrategy massaal Bitcoin toevoegde aan de balans. Het aandeel van het softwarebedrijf werd een proxy voor de prijs van Bitcoin en schoot mee omhoog met elke rally. Sindsdien zijn een hele hoopvarianten ontstaan. Bedrijven richten publieke vehikels op die reserves aanhouden in Ethereum, XRP, Litecoin en andere munten. Het idee: traditionele beleggers, die normaal alleen toegang hebben tot aandelen en fondsen, krijgen via deze route indirecte toegang tot crypto. Voorstanders noemen het een “financiële innovatie” die de kloof tussen Wall Street en de cryptomarkt verkleint. Critici zien het als een bubbel die kan barsten wanneer de markt draait. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Trump’s bredere ambities De nieuwe samenwerking met Crypto.com is slechts de laatste update in Trump’s groeiende invloed binnen crypto. Eerder deze maand kondigde World Liberty Financial al een samenwerking aan met ALT5 Sigma om een eigen tokenstrategie te ontwikkelen. Daarvoor waren er al Trumps memecoin projecten, een NFT collectie en zelfs plannen voor crypto ETF’s. De rode draad is duidelijk: Trump gebruikt zijn mediaplatformen en politieke positie om crypto verder te normaliseren én zichzelf stevig te positioneren in deze markt. Cronos als strategische keuze Opvallend is dat Trump niet kiest voor Bitcoin of Ethereum, maar voor Cronos, de native token van Crypto.com. Cronos is qua market cap kleiner dan de gevestigde toppers, maar speelt een grote rol in het ecosysteem van de exchange. Door een publieke treasury te bouwen rond CRO, krijgt de token een soortgelijke status als Bitcoin bij Strategy: een hefboom die institutioneel kapitaal aantrekt via een beursnotering. Voor Crypto.com is dit een unieke kans om de zichtbaarheid en adoptie van Cronos wereldwijd te vergroten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Trump start eigen treasury in samenwerking met Crypto.com is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.497+0.52%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.12463+5.02%
Capverse
CAP$0.07117-1.01%
Jaa
Coinstats2025/08/27 12:46
Jaa
Active Users Fall, While Vol. Up 8%

Active Users Fall, While Vol. Up 8%

The post Active Users Fall, While Vol. Up 8% appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Network Split: Active Users Fall, While Vol. Up 8% Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Keshav is a Physics graduate who has been employed as a writer with Bitcoinist since June 2021. He is passionate about writing and through the years, he has gained experience working in a variety of niches. Keshav holds an active interest in the cryptocurrency market, with on-chain analysis being an area he particularly likes to research and write about. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/bitcoin-network-active-users-fall-volume-surges-8/
BRC20.COM
COM$0.018949+3.62%
Sign
SIGN$0.07339+1.74%
Areon Network
AREA$0.01505+0.06%
Jaa
BitcoinEthereumNews2025/08/27 12:45
Jaa
BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL

BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL

The post BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL appeared on BitcoinEthereumNews.com. BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL ETH hits new ATH then retreats. Whale dumps 24k BTC, triggers mini-crash. Only 18.3m ETH is left on exchanges. Jump & Galaxy plan $1bn SOL treasury vehicle. Sharps Technology plans $400bn SOL DAT. VanEck files for first SOL liquid staking ETF. Sharplink to buy back $1.5b stock. BitMine now owns $7.9bn ETH. Japan set to cut crypto taxes, greenlight BTC ETFs. Metaplanet buys $11.7m BTC, joins FTSE Japan. Saylor signals 3rd consecutive Strategy BTC buy. Several issuers files amended S-1 for XRP ETF. XRP flips BlackRock market cap. WLFI trades at $25bn pre-launch. AAVE denies it will get part of WLFI supply. AAVE TVL crosses $57b, now 62% of DeFi lending. Stargate DAO approves LayerZero acquisition offer. Philippines considers BTC reserve. Source: https://decrypt.co/videos/interviews/UBYutSKP/btc-whale-causes-mini-crash-eth-hits-ath-footballfun-goes-viral
Solana
SOL$214.54+4.24%
Bitcoin
BTC$111,577.88-0.06%
WLFI
WLFI$----%
Jaa
BitcoinEthereumNews2025/08/27 12:43
Jaa
Aave Treasury Reaches New All-Time High Milestone

Aave Treasury Reaches New All-Time High Milestone

Detail: https://coincu.com/news/aave-treasury-all-time-high/
BRC20.COM
COM$0.018949+3.62%
AaveToken
AAVE$315.33-1.85%
Jaa
Coinstats2025/08/27 12:38
Jaa
ZachXBT: Crypto.com covered up a major incident, but I cannot disclose the details yet.

ZachXBT: Crypto.com covered up a major incident, but I cannot disclose the details yet.

According to PANews on August 27, on-chain detective ZachXBT tweeted, "Crypto[.]com also covered up a major incident in the past and never made it public. But I am not allowed to disclose the details now." Earlier news broke that Yorkville Acquisition Corp. (Nasdaq: YORK), Trump Media & Technology Group (Nasdaq, NYSE Texas: DJT), and Crypto.com announced they had reached a definitive agreement for a business combination to establish Trump Media Group CRO Strategy, Inc., a digital asset reserve company focused on acquiring CRO, the native token of the Cronos ecosystem.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.497+0.52%
TokenFi
TOKEN$0.01322-0.15%
BRC20.COM
COM$0.018949+3.62%
Jaa
PANews2025/08/27 12:37
Jaa
1 in 4 UK adults open to investing in crypto for retirement: Survey

1 in 4 UK adults open to investing in crypto for retirement: Survey

Over a quarter of Brits said they’d add crypto to their retirement portfolios, while 23% would even withdraw existing pension funds to invest in the space. Around a quarter of British adults say they’re open to crypto forming part of their retirement plan, suggesting that crypto could claim a larger share of the UK’s multitrillion-dollar pension fund market.UK insurance company Aviva said on Tuesday that its poll of 2,000 UK adults found 27% were open to crypto in their retirement fund, with just over 40% open to crypto saying they’re motivated by the higher potential returns.The survey, which was conducted by Censuswide between June 4 and 6, also found that 23% of all surveygoers said they would consider withdrawing part, or all, of their existing pension to invest in crypto.Read more
DAR Open Network
D$0.03284+0.27%
Moonveil
MORE$0.10558+4.84%
FUND
FUND$0.02-12.35%
Jaa
Coinstats2025/08/27 12:36
Jaa
Elon Musk Sues Apple, OpenAI Over iPhone AI ‘Monopoly’

Elon Musk Sues Apple, OpenAI Over iPhone AI ‘Monopoly’

The post Elon Musk Sues Apple, OpenAI Over iPhone AI ‘Monopoly’ appeared on BitcoinEthereumNews.com. In brief Musk’s X Corp. and xAI claim Apple’s exclusive ChatGPT integration gives OpenAI “billions of user prompts” while completely blocking competitors. The lawsuit accuses Apple of manipulating App Store rankings to favor ChatGPT despite Grok ranking second in “Productivity.” Xai and X Corp. are seeking billions in damages and court orders to end the exclusive arrangement. Elon Musk’s X Corp. and xAI filed a federal antitrust lawsuit Monday against Apple and OpenAI, claiming the tech giants entered an exclusive arrangement that blocks competitors from iPhone AI integration while cementing lopsided dominance in the chatbot market. The complaint, filed in the Northern District of Texas, seeks “billions” in damages and court orders to end what the plaintiffs call an anticompetitive conspiracy between “two monopolists joining forces to ensure their continued dominance.” The lawsuit targets Apple’s June 2024 decision to make ChatGPT the exclusive AI chatbot integrated into iOS.  ﻿ ChatGPT controls “at least 80 percent” of the generative AI chatbot market while Grok holds only “a few percent” despite claimed superior capabilities, the filing says. The arrangement gives ChatGPT “exclusive access to billions of user prompts originating from hundreds of millions of iPhones” while shutting out competitors like xAI’s Grok, the firms allege. “Apple’s exclusive ChatGPT deal has left rivals like Grok unable to match the data scale, and they continue to fall behind,” Midhun Krishna M, MLOps engineer at Juno AI, told Decrypt. The integration gives OpenAI control of the “largest real-time feedback loop,” he added, ensuring “accuracy and dominance.” The exclusive integration means iPhone users can receive Siri responses powered by ChatGPT, use AI for photo analysis, and access writing tools, all exclusively through OpenAI’s technology.  The lawsuit also accuses Apple of manipulating App Store rankings to favor ChatGPT while suppressing competitors.  Earlier in August, Musk challenged Apple…
MemeCore
M$0.42893+0.04%
RealLink
REAL$0.0578-0.20%
Xai
XAI$0.04987+0.64%
Jaa
BitcoinEthereumNews2025/08/27 12:31
Jaa
Goedemorgen Bitcoin: Consumentenvertrouwen daalt, miljardair doet opvallende voorspelling

Goedemorgen Bitcoin: Consumentenvertrouwen daalt, miljardair doet opvallende voorspelling

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Amerikaans consumentenvertrouwen zakt verder weg Nieuwe cijfers laten zien dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten verder terugloopt. Dit vergroot de zorgen over de economie en kan de kapitaalstromen richting alternatieve assets zoals Bitcoin beïnvloeden. Miljardair voorspelt migratie van altcoins naar Bitcoin Een prominente miljardair stelt dat investeerders steeds vaker hun altcoin-posities liquideren om sterker in Bitcoin te gaan. Dit zou de dominantie van BTC verder kunnen versterken. $941 miljoen aan crypto-liquidaties na toespraak Powell Na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell werden in korte tijd bijna een miljard dollar aan posities geliquideerd. De combinatie van rente-onzekerheid en hefboomposities leidde tot scherpe prijsbewegingen. Bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles De Nederlandse onlinebank Bunq kreeg een sanctie opgelegd door toezichthouders vanwege tekortschietende anti-witwasmaatregelen. Dit benadrukt de groeiende druk op fintech en crypto-gerelateerde financiële instellingen. Crypto-ETP’s in zwaar weer Exchange Traded Products voor crypto blijven onder druk staan door aanhoudende uitstroom en tanend vertrouwen. De vraag rijst of ETP’s hun rol als instroomkanaal voor institutioneel geld kunnen behouden. Bitpanda ziet af van beursnotering in Londen Crypto-platform Bitpanda heeft zijn plannen voor een beursgang in Londen ingetrokken vanwege zorgen over liquiditeit. Het nieuws toont hoe uitdagend de kapitaalmarkt momenteel is voor cryptobedrijven. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Consumentenvertrouwen daalt, miljardair doet opvallende voorspelling is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Bitcoin
BTC$111,577.88-0.06%
Altcoin
ALTCOIN$0.0006021+8.52%
Wink
LIKE$0.01217-4.48%
Jaa
Coinstats2025/08/27 12:31
Jaa
Navigating RWA Regulations in the Crypto Space

Navigating RWA Regulations in the Crypto Space

Law and Ledger is a news segment focusing on crypto legal news, brought to you by Kelman Law – A law firm focused on digital asset commerce. The following opinion editorial was written by Alex Forehand and Michael Handelsman for Kelman.Law. A Look at RWA Regulatory Policy The tokenization of real-world assets (RWAs) has emerged […]
RealLink
REAL$0.0578-0.20%
ALEX Lab
ALEX$0.00435+0.46%
MicroVisionChain
SPACE$0.1701+7.31%
Jaa
Bitcoin.com News2025/08/27 12:30
Jaa
Google Cloud Web3 Ledger Unveils Revolutionary Universal Solution

Google Cloud Web3 Ledger Unveils Revolutionary Universal Solution

The post Google Cloud Web3 Ledger Unveils Revolutionary Universal Solution appeared on BitcoinEthereumNews.com. Google Cloud Web3 Ledger Unveils Revolutionary Universal Solution Skip to content Home Crypto News Google Cloud Web3 Ledger Unveils Revolutionary Universal Solution Source: https://bitcoinworld.co.in/google-cloud-web3-ledger/
BRC20.COM
COM$0.018949+3.62%
Cloud
CLOUD$0.07642+1.07%
Jaa
BitcoinEthereumNews2025/08/27 12:25
Jaa

Trendaavat uutiset

Lisää

Why is it difficult for stablecoin summer to ignite Crypto enthusiasm?

Ethereum and Chainlink Whales Accumulate MAGACOIN FINANCE Before 2025 Breakout

Countdown to Foundation Exit? The Rise of the Corporate System and the Reconstruction of Crypto Governance Paradigm

21Shares applies to the US SEC to launch spot SEI ETF

Crypto Bull Run Dead? Analyst Says The Real Top Isn’t Here Yet