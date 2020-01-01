Meme+ Trading Zonen vastuuvapauslauseke

Tämä MEXCin Meme+ Trading Zonen vastuuvapauslauseke (jäljempänä "vastuuvapauslauseke") julkaistaan yhdessä MEXCin riski-ilmoituksen kanssa ja se on erottamaton osa sitä. Osallistumalla Meme+ Trading Zoneen ja siihen liittyviin tuotteisiin ja tapahtumiin vahvistat, että olet konsultoinut riippumattomia oikeudellisia neuvonantajiasi ja että olet lukenut ja ymmärtänyt ja että olet täysin tietoinen tässä esitetyistä säännöksistä.

MEXC Meme+ Trading Zone -tuote (jäljempänä "tuote") on erikoistyökalu, joka on suunniteltu edistyneille sijoittajille, joilla on laaja kokemus kryptovaluuttamarkkinoista. Tuotteeseen liittyy huomattavasti korkeammat riskit verrattuna muihin MEXCin tarjoamiin treidaustuotteisiin. Tuotteessa listatut rahakkeet ovat esimerkiksi epävakaampia kuin perinteiset kryptovaluutat, niiden listaus saatetaan poistaa nopeammin ja/tai useammin kuin perinteisten kryptovaluuttojen, ja niiden ylläpito voi olla huonompaa kuin perinteisten kryptovaluuttojen. Älä käytä tätä palvelua ja/tai osallistu siihen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin, jos et pysty kantamaan koko sijoitustappion riskiä.

Tarjoamalla tuotteen MEXC toimii alustana vain tietojen esittämiseen. Kaikki näytettävät materiaalit ja tiedot ovat peräisin kolmansien osapuolien verkkosivustoilta. MEXC ei millään tavoin hyväksy tai takaa tällaisten tietojen paikkansapitävyyttä ja/tai oikeellisuutta, ei päätelmällisesti eikä nimenomaisesti. Käyttämällä tuotetta vahvistat, että olet suorittanut oman due diligence -tarkastuksen ja tutkimuksen sijoituspäätökseesi liittyen ja konsultoinut tarvittaessa talous-, laki- tai veroneuvonantajia. MEXC ja sen kumppanit eivät ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, joita sijoitustoimintasi aikana aiheutuu.