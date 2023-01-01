Futuuritreidaamisen riskienhallintasäännöt

Luku I Yleiset määräykset

Kohta 1 Digitaalisten varojen johdannais- ja futuurisopimustreidauksen riskienhallinnan vahvistamiseksi, treidausosapuolten laillisten oikeuksien ja etujen turvaamiseksi sekä futuuritreidauksen normaalin etenemisen varmistamiseksi tämä alusta muotoilee nämä riskienhallintasäännöt (jäljempänä ”säännöt”).

Kohta 2 Futuuritreidauksen riskienhallinnassa on otettava käyttöön riskirajajärjestelmä, pakkolikvidaatiojärjestelmä, pakkovelkajärjestelyjärjestelmä ja käyvän hinnan järjestelmä

Kohta 3 Tämän alustan (jäljempänä ”alusta” tai ”me”) ja alustan käyttäjien (jäljempänä ”sinä”) on noudatettava näitä toimenpiteitä. Nämä säännöt ja alustan näihin sääntöihin ajoittain tekemät muutokset ovat osa alustan käyttösopimusta. Käyttämällä tai ostamalla alustan sopimusfutuuritreidauspalveluita ja -tuotteita vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki näissä säännöissä ja näiden sääntöjemme muutoksissa ja päivityksissä ajoittain määrätyt ehdot.

Luku II Riskienhallinnan ehdot ja sopimukset

Kohta 4 Kun treidaat alustalla digitaalisilla varoilla ja niihin liittyvillä tuotteilla, siihen liittyy merkittäviä riskejä. Digitaalisten varojen hintavaihteluiden lisäksi johdannaistreidaukseen liittyy vastapuolen lisäriskejä. Joissakin tapauksissa alusta voi päättää sulkea osan tai kaikki positiosi.

Kohta 5 Digitaalisten varojen treidaamiseen liittyy suuria riskejä. Virtuaalisten digitaalisten varojen treidauksen tai omistasmisen riski voi aiheuttaa sinulle merkittäviä todellisia tappioita. Siksi sinun tulee harkita huolellisesti, haluatko treidata digitaalisia varoja tai niihin liittyvillä johdannaisilla ja käyttää vipuvaikutusta taloudellisen tilanteen mukaan.

Kohta 6 Alusta ei takaa säännöllistä ja vakaata digitaalisten varojen futuuritreidausta. Sinun tulee olla varovainen, kun treidaat digitaalisia varoja (ja muita varoja).

Kohta 7 Hinta vaihtelee milloin tahansa tekijöistä johtuen. Kun hinta vaihtelee, sinulla voi olla suuri voitto tai tappio. Minkä tahansa digitaalisten varojen tai treidauspositioiden arvo voi vaihdella tai jopa tulla arvottomaksi.

Kohta 8 Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjän virheestä aiheutuneista vahingoista. Virhe sisältää, mutta ei rajoitu näihin: treidaussääntöjen vastainen toiminta, asiaankuuluvan treidauksen suorittamatta jättäminen ajoissa, salasanan unohtaminen tai vuotaminen, salasanan murtaminen muiden toimesta ja muiden käyttäjien hakkeroitu tietokone.

Kohta 9 Jos käyttäjä käyttää havaitsemattomia porsaanreikiä verkkosivustolla tai luvattomia korkeataajuisia työkaluja ja menettelytyökaluja laittomien voittojen tuottamiseen, otamme yhteyttä käyttäjään palautusta varten. Sinun on tehtävä käytännön yhteistyötä, muuten ryhdymme toimenpiteisiin mukaan lukien, mutta ei rajoittuen treidaustilin rajoittamiseen, tilivarojen jäädyttämiseen ja oikeustoimiin. Käyttäjä vastaa myös kustannuksista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei ole toiminut tehokkaasti.

Kohta 10 Alustan tarjoamilla digitaalisten varojen johdannaisten futuurisopimusten treidauspalvelulla voi olla lisääntyneitä riskitekijöitä. Ymmärrät ja tiedät, että:

(1) saatat menettää koko alkuperäisen marginaalin ja kaikki ylimääräiset digitaaliset varat, jotka tallennat alustallemme position ylläpitämistä varten

(2) jos markkinamuutokset eivät edistä positiotasi tai marginaalitasoasi, sinua voidaan tilapäisesti kehottaa siirtämään lisää digitaalisia varoja position ylläpitämistä varten

(3) jos et talleta ylimääräisiä digitaalisia varoja tilillesi vaaditulla tavalla, voimme harkintamme mukaan sulkea positiot tappion hetkellä

(4) voitto tai tappio riippuu vastaavien digitaalisten varojen hinnanvaihteluista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme.

Joissakin tapauksissa, kuten digitaalisten varojen datan tai verkon katkeamisen vuoksi, voimme sulkea asiaankuuluvat futuurit etukäteen hyvässä uskossamme digitaalisten varojen luonteen vuoksi. Sinun katsotaan tietävän tämän mahdollisen riskin.

Vaikka alusta olisi paljastanut mahdolliset riskit, saattaa silti olla riskejä, joita ei voida paljastaa, ja saatat menettää osan tai kaikki varasi. Sinun tulee arvioida huolellisesti, onko taloudellinen asemasi ja riskinsietokykysi sopiva treidaamiseen alustallamme.

Luku III Riskienhallintatoimenpiteet

Kohta 11 Digitaalisten omaisuuserien johdannaisten futuurisopimusten treidauskäyttäytymisen sääntelemistä, markkinatoimeksiantojen ylläpitämistä, markkinoiden terveen kehityksen edistämistä ja varsinaisen määräysvaltasuhteen tilien valvonnan vahvistamista varten treidausjärjestelmällä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, kuten pakkosulkeminen, treidauksen kieltäminen ja poikkeavien treidaustilien ja todellisten hallinnan suhdetilien sulkeminen

Kohta 12 Digitaalisten varojen johdannaisten jatkuva futuurien alusta valvoo treidauskäyttäytymistä. Poikkeavan treidaamisen ja todellisen määräysvaltasuhteen omaavien tilien tapauksessa voimme aloittaa toimenpiteitä poikkeavan treidauskäyttäytymisen korjaamiseksi ja pakollisten hallintatoimenpiteiden toteuttamiseksi käyttäjille.

Kohta 13 Johdannaisten treidaamiseen osallistuvien käyttäjien on noudatettava alustan liiketoimintasääntöjä ja asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, hyväksyttävä alustan itsekurillinen hallinta ja säänneltävä tietoisesti treidauskäyttäytymistä.

Kohta 14 Poikkeavien treidausten ja todellisen määräysvallan tunnistaminen

1. Seuraavissa olosuhteissa alustan on tunnistettava se poikkeavaksi treidaukseksi ja todellisen määräysvaltasuhteen tilin käytökseksi:

(1) harjoitat toistuvasti itseostoa ja -treidauksia itsesi treidauskumppanina

(2) yksi tai useampi asiakas, jolla on todellisia määräysvaltasuhteisiin liittyviä tilejä, jotka treidaavat keskenään monta kertaa

(3) yksi tai useampi todelliseen valvontasuhteeseen liittyvä tili, joka manipuloi markkinahintakäyttäytymistä kauppakeinoilla, kuten sovitetuilla toimeksiannoilla

(4) poikkeavat käytökset, kuten sama rahalähde, sama IP-osoite ja yhden tai useamman treidaustilin synkroninen treidaus

(5) toistuva ilmoittaminen ja ilmoituksen peruuttaminen päivän aikana voi vaikuttaa futuuritreidauksen hintaan tai johtaa harhaan muita futuurimarkkinoiden toimijoita käymään futuuritreidausta (toistuva toimeksiantojen ilmoittaminen ja peruminen)

(6) useat suuren summan ilmoitukset ja ilmoituksen peruminen päivän aikana voivat vaikuttaa futuurien treidaushintaan tai johtaa muita futuurimarkkinoiden toimijoita harhaan käymään futuuritreidausta (suuri määrä toimeksiantojen ilmoituksia ja perumisia)

(7) yhden tai useamman todelliseen valvontasuhteeseen liittyvän tilin yhdistetty positio ylittää alustan positiorajan

(8) yhden treidauspäivän avausvolyymi listatulla lajikkeella tai futuurisopimuksella ylittää alustan asettaman päivän avaustreidausvolyymin

(9) treidaustoimeksiantojen antaminen menettelylliseen treidaukseen ilman alustan lupaa, mikä voi vaikuttaa alustajärjestelmän tai normaalin treidaustoimeksiannon turvallisuuteen

(10) varastaa muiden ihmisten tilejä ja salasanoja laittomin keinoin tai käyttää niihin liittyviä tilejä laittomien treidauksen suorittamiseen ja varojen siirtämiseen

(11) muut alustan tunnistamat olosuhteet.

2. Alustalla on oikeus hakea kaikkia lain ja reilun treidaamisen periaatteen sallimia korjauskeinoja näiden sääntöjen rikkomisesta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tilisi rajoittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen tai estää pääsy tälle verkkosivustolle ilman erillistä ilmoitusta.

3. Jos alusta epäilee, että jokin treidaustoiminta rikkoo näissä säännöissä määritettyä tai esitettyjä sääntöjä, alustalla on oikeus tarvittaessa rajoittaa minkä tahansa tilin treidaamista. Nämä rajoitukset voivat johtaa riskinhallintatoimenpiteisiin, kuten treidauksen perumiseen, treidauksen rajoituksiin ja tilin jäädyttämiseen. Alusta ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka aiheutuvat treidauksen rajoittamisesta, perumisesta tai ennenaikaisesta sulkemisesta näiden sääntöjen epäillyn rikkomisen vuoksi. Tiedät ja hyväksyt, että jos toimintamme aiheuttaa tappioita, varmistat, että sinä tai kolmannen osapuolen oikeudenkäynnit eivät vahingoita alustaa, ja korvaat asiaan liittyvät tappiot. Et saa treidata tai tallettaa tilille käyttäytymisen tutkinnan aikana. Alustalla on oikeus sulkea tili ilman lisäselvitystä tutkimusajanjakson lopussa.

4. Alustalla on oikeus sulkea tai jäädyttää tilisi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja siirtää jäljellä olevat varat arkistointiosoitteeseesi.

Lisäksi, jos alusta katsoo, että jokin tili on rikkonut käyttösopimusta ja alustan sääntöjä missään olosuhteissa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen markkinointitoiminta), sillä on oikeus sulkea tili välittömästi ja kaikki asiaankuuluvat jäljellä olevat varat kuuluvat alustalle.