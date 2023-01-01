MEXC-osakefutuureista ei tällä hetkellä veloiteta rahoitusmaksuja, joten niiden hallussapitoon ei liity maksuja.

Kaava: V/T = (sulkuhinta - merkintähinta) × vipu × osakkeiden lukumäärä × suunta (pitkä = +1, lyhyt = -1) Esimerkkejä: 1) Voitto pitkästä positiosta: Osta yksi Applen (AAPL) osake hintaan 100 dollaria (olettaen, että sopimus edustaa yhtä osaketta) ja sulje kauppa 105 dollarilla. Voitto = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 dollaria 2) Voitto lyhyestä positiosta: Myy yksi Teslan (TSLA) osake hintaan 200 dollaria ja sulje kauppa 195 dollariin. Voitto = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5 dollaria

MEXC ottaa käyttöön riskienhallintamekanismin, joka on yhdenmukainen valtavirran eräpäivättömien futuurien kanssa: 1) Järjestelmä valvoo jatkuvasti ylläpitomarginaaliprosenttia. 2) Marginaali lasketaan käyvän hinnan perusteella. 3) Jos marginaalikorko laskee ennalta asetetun likvidaatiokynnyksen alapuolelle, järjestelmä käynnistää automaattisesti likvidaation mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi.

K6: Voinko treidata osakefutuureilla markkinoiden ollessa kiinni?