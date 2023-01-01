Loading...

MEXC-osakefutuurit: Yhdysvaltain osakkeet kryptojen tukemina

Treidaa Yhdysvaltain osakekurssien liikkeillä käyttämällä kryptoja marginaalina – ilman esteitä, maksimaalisella joustavuudella

Osakefutuuriparit

Tulevaisuudessa lisätään useampia treidauspareja vastaamaan käyttäjien erilaisia tarpeita.
24 tuntia
48 tuntia
72 tuntia

Tärkeimmät ominaisuudet

Alhaisimmat treidausmaksut

Koe erittäin kilpailukykyiset treidausmaksut, joissa takaajan maksu on vain 0.00 % ja ostajan maksu vain 0.00 % Yhdysvaltain osakefutuuripareilla.

Synkronoitu Yhdysvaltojen treidausaikojen kanssa

Treidaa synkronoidusti oikeiden Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kanssa saadaksesi autenttisen treidauskokemuksen.

Alan johtava markkinasyvyys

Kattava likviditeetti varmistaa vakaan hinnoittelun markkinoiden volatiliteetin aikana ja minimoi liukuman kauppojen toteuttamiseksi paremmin.

Yhdenmukainen eräpäivättömien futuurien treidauskokemus

Saumaton siirtyminen – sama treidausrajapinta ja -kokemus kuin eräpäivättömissä futuureissa, ilman ylimääräistä oppimiskäyrää.

UKK:t

K1: Miten rahoituskorko veloitetaan?

K2: Miten V/T lasketaan?

K3: Miten likvidaatio käynnistyy?

K4: Miten osakefutuurien käypä hinta määritetään?

K5: Mitä marginaalitilaa osakefutuurit tukevat?

K6: Voinko treidata osakefutuureilla markkinoiden ollessa kiinni?

K7: Tukevatko osakefutuurit vipua?

K8: Miten positioita käsitellään osakkeiden jakautumisten tai käänteisten jakautumisten aikana?