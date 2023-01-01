Saumaton siirtyminen – sama treidausrajapinta ja -kokemus kuin eräpäivättömissä futuureissa, ilman ylimääräistä oppimiskäyrää.
UKK:t
K1: Miten rahoituskorko veloitetaan?
MEXC-osakefutuureista ei tällä hetkellä veloiteta rahoitusmaksuja, joten niiden hallussapitoon ei liity maksuja.
K2: Miten V/T lasketaan?
Kaava: V/T = (sulkuhinta - merkintähinta) × vipu × osakkeiden lukumäärä × suunta (pitkä = +1, lyhyt = -1)Esimerkkejä:1) Voitto pitkästä positiosta: Osta yksi Applen (AAPL) osake hintaan 100 dollaria (olettaen, että sopimus edustaa yhtä osaketta) ja sulje kauppa 105 dollarilla. Voitto = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 dollaria2) Voitto lyhyestä positiosta: Myy yksi Teslan (TSLA) osake hintaan 200 dollaria ja sulje kauppa 195 dollariin. Voitto = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5 dollaria
K3: Miten likvidaatio käynnistyy?
MEXC ottaa käyttöön riskienhallintamekanismin, joka on yhdenmukainen valtavirran eräpäivättömien futuurien kanssa:1) Järjestelmä valvoo jatkuvasti ylläpitomarginaaliprosenttia.2) Marginaali lasketaan käyvän hinnan perusteella.3) Jos marginaalikorko laskee ennalta asetetun likvidaatiokynnyksen alapuolelle, järjestelmä käynnistää automaattisesti likvidaation mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi.
K4: Miten osakefutuurien käypä hinta määritetään?
Käypä hinta perustuu kohde-etuutena olevien yhdysvaltalaisten osakkeiden viimeisimpään transaktiohintaan.
K5: Mitä marginaalitilaa osakefutuurit tukevat?
Vain eristetyn marginaalin tilaa tuetaan.
K6: Voinko treidata osakefutuureilla markkinoiden ollessa kiinni?
Markkinoiden ollessa kiinni käyttäjät voivat peruuttaa täyttämättömiä toimeksiantojaan ja lisätä marginaalia, mutta he eivät voi tehdä uusia toimeksiantoja tai sulkea olemassa olevia positioita. Hintavaihteluista johtuvien mahdollisten tappioiden välttämiseksi on suositeltavaa sulkea positiot ennen markkinoiden sulkeutumista. Treidausajat ovat NYSEn ja NASDAQin aikataulujen mukaiset, myös pyhäpäivinä.
K7: Tukevatko osakefutuurit vipua?
MEXC-osakefutuurit tukevat jopa 5-kertaista vipua. Vivutettu treidaus lisää sekä potentiaalisia voittoja että riskejä, mukaan lukien likvidaation tai negatiivisen saldon mahdollisuutta. Käyttäjiä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta vipuprosenttia valitessaan.
K8: Miten positioita käsitellään osakkeiden jakautumisten tai käänteisten jakautumisten aikana?
Osakkeiden jakautumisten, käänteisten jakautumisten tai osinkojen oikaisujen yhteydessä alusta aloittaa avointen positioiden aikaisen selvityksen odottamattoman volatiliteetin estämiseksi. Treidaus jatkuu normaalisti selvityksen jälkeen. Käyttäjiä kehotetaan seuraamaan virallisia tiedotteita päivitysten varalta.