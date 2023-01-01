Kelvollinen vakuuskrypto
|Krypto
|Vakuuskatto
|Vakuuskorko
Yllä mainittuja varoja voidaan käyttää vakuutena monivaratilassa.Jotkut kryptot käyttävät porrastettuja vakuuskorkoja. Esimerkiksi yhden BTC:n hallussapito 90 %:n korolla tarjoaa 0,9 BTC:tä käytettävissä olevaa marginaalia. Yhden BTC:n ylittävään osaan sovelletaan 80 %:n korkoa, joten 2 BTC:n hallussapito tarjoaa 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC:tä käytettävissä olevaa marginaalia.
Kelvollinen velan krypto
|Krypto
|Automaattisen takaisinmaksun kynnys
|Automaattisen takaisinmaksun alennuskorko
|Automaattisen takaisinmaksun suhde
|Koroton raja
|Tuntikorko
|Velkojen ylläpitomarginaali
Yllä mainittuja varoja voidaan käyttää velan kattamiseen.1. Kun krypton velat ylittävät automaattisen takaisinmaksun kynnysarvon, automaattinen takaisinmaksu käynnistyy.2. Automaattisessa takaisinmaksussa takaisinmaksusumma = nykyinen velka − automaattisen takaisinmaksun kynnysarvo × (1 – automaattisen takaisinmaksun suhde). Maksusta veloitetaan maksu, joka perustuu maksukrypton diskonttokorkoon. Jos esimerkiksi velkaa on 1 000 USDT ja diskonttokorko on 90 %, vaaditaan BTC:tä (1 000 / 90 %).3. Korko maksetaan tunneittain selvityshetken velan perusteella. Korkoa ei peritä, jos velka on korottoman rajan sisällä.