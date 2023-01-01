Loading...

Tiedot

Futuurin tiedot
Riskiraja
Treidaussäännöt
Indeksihinta
Käypä hinta
Rahoituskorkohistoria
Vakuutusrahaston tili
Monivaratilan treidaussäännöt
Kelvollinen vakuuskrypto
KryptoVakuuskattoVakuuskorko
Ei tietoja
Yllä mainittuja varoja voidaan käyttää vakuutena monivaratilassa.Jotkut kryptot käyttävät porrastettuja vakuuskorkoja. Esimerkiksi yhden BTC:n hallussapito 90 %:n korolla tarjoaa 0,9 BTC:tä käytettävissä olevaa marginaalia. Yhden BTC:n ylittävään osaan sovelletaan 80 %:n korkoa, joten 2 BTC:n hallussapito tarjoaa 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC:tä käytettävissä olevaa marginaalia.
Kelvollinen velan krypto
KryptoAutomaattisen takaisinmaksun kynnysAutomaattisen takaisinmaksun alennuskorkoAutomaattisen takaisinmaksun suhdeKoroton rajaTuntikorkoVelkojen ylläpitomarginaali
Ei tietoja
Yllä mainittuja varoja voidaan käyttää velan kattamiseen.1. Kun krypton velat ylittävät automaattisen takaisinmaksun kynnysarvon, automaattinen takaisinmaksu käynnistyy.2. Automaattisessa takaisinmaksussa takaisinmaksusumma = nykyinen velka − automaattisen takaisinmaksun kynnysarvo × (1 – automaattisen takaisinmaksun suhde). Maksusta veloitetaan maksu, joka perustuu maksukrypton diskonttokorkoon. Jos esimerkiksi velkaa on 1 000 USDT ja diskonttokorko on 90 %, vaaditaan BTC:tä (1 000 / 90 %).3. Korko maksetaan tunneittain selvityshetken velan perusteella. Korkoa ei peritä, jos velka on korottoman rajan sisällä.