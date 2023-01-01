MEXC-kopiokauppa on yksinkertainen mutta tehokas ominaisuus kaikille treidaajille ja heidän seuraajilleen. Seuraajat voivat vaivattomasti seurata valitsemaansa kokenutta treidaajaa, ja kun treidaaja aloittaa johtavan kaupan, järjestelmä tekee toimeksiannon automaattisesti seuraajalle treidaajan strategian perusteella. Treidaaja saa myös osuuden seuraajan voitoista!
Verkostoidu laajaan seuraajajoukkoon ja hanki osuus seuraajiesi voitoista.
Odota hakemuksesi hyväksyntää, mikä kestää yleensä 1–2 päivää.
Järjestelmä tekee toimeksiantoja automaattisesti seuraajillesi.
Seuraa kokenutta treidaajaa etkä koskaan enää jää paitsi markkinoiden suuntauksista.
Siirrä varoja Spot-tilille
Täytä kopiokaupan tiedot
Kokeneet treidaajat voivat soveltaa treidaustaitojaan auttaen seuraajia tekemään kannattavia treidauksia, joista he voivat saada voitto-osuuden. Seuraajat voivat vaivattomasti seurata varovaisia treidausstrategioita yhdellä napsautuksella.
Järjestelmä tekee toimeksiannot seuraajille treidaajan strategian perusteella.
Käyttäjien tarvitsee vain siirtää varoja kopiotreidauksen tilille ja täyttää tietonsa kopiokaupan aloittamista varten.
Kaikilla treidaajilla on paljon treidauskokemusta ja heillä on vaikuttava salkku. Ne on hyväksytty MEXCin huolellisen tarkastelun jälkeen.