50,000+

Kopiokaupan käyttäjiä yhteensä

1,000,000,000+ USDT

Kopiokaupan kokonaissumma

Mikä on kopiointikauppa?

MEXC-kopiokauppa on yksinkertainen mutta tehokas ominaisuus kaikille treidaajille ja heidän seuraajilleen. Seuraajat voivat vaivattomasti seurata valitsemaansa kokenutta treidaajaa, ja kun treidaaja aloittaa johtavan kaupan, järjestelmä tekee toimeksiannon automaattisesti seuraajalle treidaajan strategian perusteella. Treidaaja saa myös osuuden seuraajan voitoista!

Kuinka aloittaa kopiokauppa?

Jos sinulla on paljon treidauskokemusta ja vahva harkintakyky markkinoita kohtaan, voit hakea treidaajaksi ja saada voitto-osuuksia.

Ryhdy treidaajaksi

Verkostoidu laajaan seuraajajoukkoon ja hanki osuus seuraajiesi voitoista.

Lähetä hakemus

Odota hakemuksesi hyväksyntää, mikä kestää yleensä 1–2 päivää.

Aloita johtava kauppa

Järjestelmä tekee toimeksiantoja automaattisesti seuraajillesi.

Jos olet tavallinen käyttäjä, joka ei halua jäädä paitsi uusimmista markkinasuuntauksista, voit seurata kokenutta treidaajaa ja kopioida hänen treidauksiaan.

Ryhdy seuraajaksi

Seuraa kokenutta treidaajaa etkä koskaan enää jää paitsi markkinoiden suuntauksista.

Siirrä varoja

Siirrä varoja Spot-tilille

Seuraa treidaajaa

Täytä kopiokaupan tiedot

Kopiointikaupan edut

  • Win-Win

    Kokeneet treidaajat voivat soveltaa treidaustaitojaan auttaen seuraajia tekemään kannattavia treidauksia, joista he voivat saada voitto-osuuden. Seuraajat voivat vaivattomasti seurata varovaisia treidausstrategioita yhdellä napsautuksella.

  • Automatisoitu järjestelmä

    Järjestelmä tekee toimeksiannot seuraajille treidaajan strategian perusteella.

  • Matala aloituskynnys

    Käyttäjien tarvitsee vain siirtää varoja kopiotreidauksen tilille ja täyttää tietonsa kopiokaupan aloittamista varten.

  • Ammattimainen ja luotettava

    Kaikilla treidaajilla on paljon treidauskokemusta ja heillä on vaikuttava salkku. Ne on hyväksytty MEXCin huolellisen tarkastelun jälkeen.

Älä jää paitsi merkittävistä markkinasuuntauksista. Aloita kopiointikauppa nyt!

Usein kysytyt kysymykset (UKK)