<p>1) Ymmärrät ja hyväksyt, että MEXC ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat seuraavista olosuhteista: </p><article><p>a) voiton menetys, tietojen menetys, mahdollisuuden menetys, aineettomat vahingot tai vahingot, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä</p><p>b) MEXCillä on perusteltua syytä uskoa, että tietty Seuraaja ja tietyt transaktiot saattavat olla sovellettavien lakien tai tämän Sopimuksen tai muiden lakiasiakirjojen vastaisia mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kielletyn treidauksen suorittaminen (mukaan lukien muun muassa manipuloiva tai väärinkäytöksellinen treidauskäyttäytyminen), tilin avaamisen aikana on annettu vilpillisiä tai virheellisiä tietoja tai et ole toiminut vilpittömässä mielessä käyttäessäsi Palveluitamme</p><p>c) MEXCillä on perusteltua syytä uskoa että Seuraajan toiminnan Alustalla epäillään olevan laitonta tai sopimatonta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kielletyn treidauksen suorittaminen (mukaan lukien muun muassa manipuloiva tai väärinkäytöksellinen treidauskäyttäytyminen), tilin avaamisen aikana on annettu vilpillisiä tai virheellisiä tietoja, tai et ole toiminut vilpittömässä mielessä käyttäessäsi Palveluitamme</p><p>d) tappiot tai kustannukset, jotka aiheutuvat tietojen tai transaktioiden ostamisesta tai hankinnasta Palvelujen kautta</p><p>e) Palveluiden väärintulkintasi tai väärinymmärryksesi, mikä tahansa osittainen tai täydellinen menetys, joka johtuu suorasta tai välillisestä osallistumisestasi Palveluihin ja tähän Sopimukseen.</p></article><p>2) Ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluiden toimintaan liittyy riskejä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen automaattiset treidaustoiminnot, joissa tilisi voi aloittaa ja lopettaa liiketoimia ilman manuaalista puuttumistasi.</p><p>3) Ymmärrät ja hyväksyt, että MEXC ei takaa minkään kopioidun kaupan onnistumista tai siitä, että kopioitu kauppa kopioidaan Seuraajan tilille. Kopioitua kauppaa ei voida onnistuneesti kopioida useista syistä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kopiokaupan vähimmäismäärän noudattamatta jättäminen, vaaditun vakuussuhteen noudattamatta jättäminen, riskinhallintatoimenpiteiden käynnistäminen ja muut olosuhteet, jotka rikkovat tai on muuten määrätty tämän Sopimuksen ja/tai oikeudellisten asiakirjojen mukaan.</p><p>4) Ymmärrät ja hyväksyt, että Palvelut voivat viivästyä ja että sinulle aiheutuu tappioita ja/tai kustannuksia ja että Palvelut voivat epäonnistua.</p><p>5) Sijoituksenhallintapalvelut ovat harkintavallassasi. Huomioi, että jos päätät käyttää Palveluita kopioidaksesi tiettyjä treidaajia ja/tai noudattaaksesi tiettyjä treidausstrateigoita, sinun katsotaan ottavan huomioon kokonaistaloudellisen tilanteensi, mukaan lukien taloussuunnittelu, ja ymmärrät, että Palvelutoiminnon käyttäminen on erittäin spekulatiivista, ja tappio, joka sinulle saattaa aiheutua, voi olla suurempi kuin Treidaajalla. Treidaaja voi tehdä sekä kannattavia että tappiollisia treidauksia.</p><p>6) Tässä tarjotut Palvelut ovat vain viitteellisiä. Jos teet sijoituspäätöksen Alustalla annettujen tai Palveluiden kautta saatujen tietojen perusteella, kannat omat riskisi.</p><p>7) Sinun on tehtävä riippumaton tutkimus ja arvio ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sinun tulee itsenäisesti määrittää, vastaavatko sijoituksesi, strategiasi tai muut tuotteesi ja palvelusi omia tarpeitasi sijoitustavoitteidesi sekä henkilökohtaisten ja taloudellisten ehtojesi perusteella.</p><p>8) Olet yksin vastuussa tappioista, jotka aiheutuvat toimintojen automaattisesta suorittamisesta käyttämällä Palvelutoimintoa.</p><p>9) Kaikki Alustalla olevat tiedot on tarkoitettu tarjoamaan treidaamisen dynamiikkaa ja tietopalveluja Treidaajille ja Seuraajille. Tämä Alusta ei tarjoa minkäänlaista sijoitusneuvontaa, eikä se tarkoita tällaisten tietojen tai toimintojen tarjoamista missään muodossa. Sinun tulee suorittaa riippumatonta tutkimusta ja tehdä riippumattomia sijoituspäätöksiä tämän Alustan tai Palvelutoiminnon kautta kerätyistä tiedoista.</p><p>10) Hyväksyt ja sitoudut siihen, että seuraavat rajoituksetta ovat syitä, jotka voivat aiheuttaa Palveluiden epäonnistumisen:</p><article><p>a) Treidaajan seuraajien määrä on saavuttanut ylärajan</p><p>b) Treidaaja on lopettanut toimintansa</p><p>c) nykyinen tilasi on Treidaaja</p><p>d) tililläsi ei ole varoja tai varoja</p><p>e) Treidaajan toimeksiantoraja on saavuttanut ylärajan.</p></article><p>Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin valvoaksemme minkä tahansa Treidaajan suoriutumista Palveluiden toiminnassa. Pidätämme oikeuden keskeyttää, pysäyttää tai estää minkä tahansa Treidaajan kopioimisen Palvelutoimintojen puitteissa.</p><p>MEXC pidättää nimenomaisesti kaikki oikeudet tämän Sopimuksen lopulliseen selittämiseen lain puitteissa.</p>