Tapahtuman säännöt

1. Tämä tapahtuma on yksinomainen erityiskutsutuille käyttäjille, jotka ovat saaneet virallisia tapahtumasähköposteja tai muita ilmoituksia MEXCiltä.

2. Futuuritilin nettotalletusten on täytettävä tapahtuman ehdot vähintään kahden päivän ajan. Kelvollinen talletussumma futuuritilillä = sisäänvirtaussumma tapahtumajakson aikana - ulosvirtaussumma tapahtumajakson aikana.

3. Määrätyn futuurien treidausvolyymin täyttäminen yhdessä päivässä katsotaan onnistuneeksi sisäänkirjautumiseksi. Kun olet suorittanut päivän sisäänkirjautumisen, voit päivittää sisäänkirjautumisesi seuraavana päivänä ja jatkaa sisäänkirjautumista. Päivitykset päivitetään UTC+8-aikavyöhykkeen mukaan. Jatkuvat sisäänkirjautumiset usean päivän aikana kerryttävät peräkkäisiä sisäänkirjautumispäiviä. Palkkiot jaetaan sen perusteella, kuinka monta peräkkäistä sisäänkirjautumispäivää on kertynyt tapahtumajakson aikana, eikä niitä voida pinota.

4. Treidauksen kannustepalkkiot lasketaan futuurien treidausvolyymin perusteella, kun treidausmaksut ovat > 0 tapahtumajakson aikana. Treidauksen kryptovaluutta ei ole rajoitettu, ja palkkiot jaetaan sen mukaan, mikä on korkein taso, johon olet oikeutettu.

5. Tapahtuman palkkiot jaetaan bonusmuodossa futuuritilille kolmen arkipäivän kuluessa tapahtuman päättymisestä. Bonus on voimassa 7 päivää.

6. MEXC pidättää oikeuden sulkea pois tapahtumasta osallistujia, jotka osallistuvat epärehelliseen tai loukkaavaan toimintaan tapahtuman aikana. Näihin toimintoihin kuuluvat tilien joukkorekisteröinti lisäbonusten ansaitsemiseksi ja kaikki muut toimet, jotka liittyvät laittomiin, vilpillisiin tai haitallisiin tarkoituksiin, kuten haitalliseen volyymiroskapostiin tai huijaamiseen.

7. MEXC pidättää oikeuden muuttaa tapahtumaa tai sen sääntöjä milloin tahansa. Jos muutoksia tehdään, siitä ei anneta lisäilmoitusta.

8. MEXC pidättää itsellään lopullisen tulkintaoikeuden tälle tapahtumalle. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.