Käyttöehdot
1. Käyttäjien on rekisteröidyttävä tapahtumaan ollakseen oikeutettuja palkkioihin.
2. Vain ketjussa, fiat- ja P2P-talletukset sisältyvät laskelmaan.
3. Vain futuurien treidausvolyymit, joiden maksut ovat > 0, lasketaan mukaan (lukuun ottamatta vakaakolikkofutuureja, kuten USDC/USDT). Kaikki treidaustilastot perustuvat UTC+8-aikavyöhykkeeseen
4. Alatilit, markkinatakaajat ja institutionaaliset tilit eivät ole oikeutettuja osallistumaan.
5. Palkkiot tarkistetaan ja jaetaan 10 arkipäivän kuluessa tapahtuman päättymisestä. Fyysisiä palkkioita varten asiakaspalvelutiimimme ottaa suoraan yhteyttä voittajiin toimituksen järjestämiseksi.
6. Tutustu Futuurien bonusksia koskeviin ohjeisiin ennen bonuksien käyttämistä.
7. Osallistujien on noudatettava tiukasti palveluehtoja. MEXC pidättää oikeuden hylätä käyttäjät, joita epäillään tapahtuman aikana harjoitetusta round trip -kaupasta, itsensä kanssa treidauksesta tai markkinamanipulaatiosta.
8. MEXC varaa oikeuden muuttaa tämän tapahtuman ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
9. MEXC pidättää oikeuden tämän tapahtuman lopulliseen tulkintaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.