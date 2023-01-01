countdown-iconTapahtuma päättyy kuluttua
Osallistujat 0

  • Tapahtuma alkaa

    1970-01-01 08:00

  • Tapahtuma päättyy

    1970-01-01 08:00

  • Palkkioiden jakelu

    10 arkipäivää tapahtuman päättymisestä

  • Vain käyttäjät, jotka eivät ole suorittaneet ensimmäistä futuurikauppaansa, voivat rekisteröityä tähän tapahtumaan.

Avaa joulun taika jokaisen laatikon mukana!

0 pistettä antaa sinulle aina mahdollisuuden avata yhden joululaatikon, josta löydät uskomattomilla palkkioita!

Omat pisteet
          Uuden tulokkaan edistymishaaste
          Joulun tulostaulukko
          Runsaasti pisteitä, joka päivä, joka viikko!
          Suorita määrätyt tehtävät tapahtumajakson aikana saadaksesi pisteitä!
          Pisteet
          Ilmoittaudu tapahtumaan
          Pisteet
          Talleta ≥ 0 USDT seitsemän päivän kuluessa rekisteröitymisestä
          Pisteet
          Suorita ensimmäinen futuurikauppasi
          Viikottaiset tehtävät

          Futuurien treidauspäivät tällä viikolla

          - -

          Futuurien treidausvolyymi tällä viikolla

          - -

          Arv. Pisteet tällä viikolla

          - -

          Viimeksi päivitetty: -- Joka viikko vain korkein pistepalkkio suorittamistasi viikoittaisista tehtävistä jaetaan automaattisesti.

          Käyttöehdot

          1. Käyttäjien on rekisteröidyttävä tapahtumaan ollakseen oikeutettuja palkkioihin.

          2. Vain ketjussa, fiat- ja P2P-talletukset sisältyvät laskelmaan.

          3. Vain futuurien treidausvolyymit, joiden maksut ovat > 0, lasketaan mukaan (lukuun ottamatta vakaakolikkofutuureja, kuten USDC/USDT). Kaikki treidaustilastot perustuvat UTC+8-aikavyöhykkeeseen

          4. Alatilit, markkinatakaajat ja institutionaaliset tilit eivät ole oikeutettuja osallistumaan.

          5. Palkkiot tarkistetaan ja jaetaan 10 arkipäivän kuluessa tapahtuman päättymisestä. Fyysisiä palkkioita varten asiakaspalvelutiimimme ottaa suoraan yhteyttä voittajiin toimituksen järjestämiseksi.

          6. Tutustu Futuurien bonusksia koskeviin ohjeisiin ennen bonuksien käyttämistä.

          7. Osallistujien on noudatettava tiukasti palveluehtoja. MEXC pidättää oikeuden hylätä käyttäjät, joita epäillään tapahtuman aikana harjoitetusta round trip -kaupasta, itsensä kanssa treidauksesta tai markkinamanipulaatiosta.

          8. MEXC varaa oikeuden muuttaa tämän tapahtuman ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

          9. MEXC pidättää oikeuden tämän tapahtuman lopulliseen tulkintaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

