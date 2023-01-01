Miksi MEXC-futuurit on erinomainen vaihtoehto?
Maailmanlaajuisesti eniten kuumia rahakkeita
Tarjoamme nopeimmat listaukset, laajimman valikoiman suosittuja rahakkeita futuureissa ja säädettävän vipuvaikutuksen jopa 200x.
Maailmanlaajuisesti ykkönen likviditeetin osalta
Yli 90% treidauspareista tarjoaa huippulikvidaatiota, mikä varmistaa vakauden äärimmäisissä markkinaolosuhteissa odottamattomien likvidaatioiden estämiseksi.
Markkinoiden alhaisimmat maksut
Nauti markkinoiden alhaisimmista futuurimaksuista: 0.000%:n takaajamaksu ja 0.000%:n ostajamaksu
1. Tämä airdrop-positio on käytettävissä vain käyttäjille, jotka MEXC-toimihenkilöt ovat erityiskutsuneet.
2. Jokainen käyttäjä voi lunastaa airdrop-position ilmaiseksi vain kerran. Välittäjät, institutionaaliset käyttäjät ja alatilit eivät voi osallistua tähän tapahtumaan.
3. Kaikkien osallistujien on noudatettava tiukasti MEXCin palveluehtoja. MEXC pidättää oikeuden sulkea pois tapahtumasta osallistujia, jotka osallistuvat epärehelliseen tai loukkaavaan toimintaan tapahtuman aikana.
4. MEXC varaa oikeuden muuttaa tämän tapahtuman ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.