YTC
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
NimiYTC
SijoitusNo.2510
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%
Kierrossa oleva tarjonta999,915,076.45
Enimmäistarjonta1,000,000,000
Kokonaistarjonta999,915,076.45
Kierrossa oleva määrä0.9999%
Julkaisupäivämäärä--
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta0.011608855577018627,2025-03-26
Alin hinta0.000032605905880792,2025-01-09
Julkinen lohkoketjuSOL
JohdantoYachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Sektori
Sosiaalinen media
etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.