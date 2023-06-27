XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

NimiXNA

SijoitusNo.1966

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta9,872,903,071

Enimmäistarjonta21,000,000,000

Kokonaistarjonta9,872,903,071

Kierrossa oleva määrä0.4701%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.006802428768499582,2023-11-26

Alin hinta0.000070314496375403,2023-06-27

Julkinen lohkoketjuXNA

JohdantoNeurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

XNA/USDT
Neurai
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (XNA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
XNA/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (XNA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
