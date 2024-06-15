WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

NimiWEXO

SijoitusNo.1144

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.06%

Kierrossa oleva tarjonta293,192,189

Enimmäistarjonta928,000,000

Kokonaistarjonta920,900,277

Kierrossa oleva määrä0.3159%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta3.6413906710780073,2024-06-15

Alin hinta0.015886078972459538,2025-07-27

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoEnter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
WEXO/USDC
WEXO
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (WEXO)
--
24 h:n summa (USDC)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
WEXO/USDC
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (WEXO)
--
24 h:n summa (USDC)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...