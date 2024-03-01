WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

NimiWAXL

SijoitusNo.157

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.68%

Kierrossa oleva tarjonta1,031,682,971.612256

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1,214,875,990.094778

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.6570520358937704,2024-03-01

Alin hinta0.27453230501386905,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoAxelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

