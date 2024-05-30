VTRADING

The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.

NimiVTRADING

SijoitusNo.4734

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.08890585270467183,2024-05-30

Alin hinta0.001026340497489587,2025-07-17

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

