VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

SijoitusNo.1032

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.01%

Kierrossa oleva tarjonta246,352,480.74096566

Enimmäistarjonta300,000,000

Kokonaistarjonta300,000,000

Kierrossa oleva määrä0.8211%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.75817201330435,2021-12-16

Alin hinta0.020168643452961734,2025-04-17

Julkinen lohkoketjuMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

