vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

SijoitusNo.2650

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta392,931,200.45895666

Enimmäistarjonta500,000,000

Kokonaistarjonta500,000,000

Kierrossa oleva määrä0.7858%

Julkaisupäivämäärä2021-09-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.6579584978828696,2021-11-21

Alin hinta0.000507096748872242,2025-06-12

Julkinen lohkoketjuARB

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

