UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

UNFI

SijoitusNo.1829

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)3.24%

Kierrossa oleva tarjonta9,548,650.10357291

Enimmäistarjonta10,000,000

Kokonaistarjonta9,548,651.10357291

Kierrossa oleva määrä0.9548%

Julkaisupäivämäärä2020-11-14 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta43.91306093,2021-03-01

Alin hinta0.1283238235175434,2025-07-07

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

