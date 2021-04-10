SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

NimiSUKU

SijoitusNo.1016

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,05%

Kierrossa oleva tarjonta487 695 293,38121015

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1 500 000 000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.58455478,2021-04-10

Alin hinta0.02400943782643274,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoSuku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
SUKU/USDT
SUKU
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SUKU)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
SUKU/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SUKU)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...