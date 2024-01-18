SQUAD

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

NimiSQUAD

SijoitusNo.7782

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.23402448454377014,2024-03-25

Alin hinta0.009505325106395283,2024-01-18

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoSquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

