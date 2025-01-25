SKX

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

NimiSKX

SijoitusNo.3734

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta100 000 000

Kokonaistarjonta100 000 000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.9071059942900916,2025-09-29

Alin hinta0.012645799433479828,2025-01-25

Julkinen lohkoketjuMATIC

Sektori

Sosiaalinen media

