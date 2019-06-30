SERO

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

NimiSERO

SijoitusNo.1923

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta440,075,354

Enimmäistarjonta647,367,590

Kokonaistarjonta592,693,471

Kierrossa oleva määrä0.6797%

Julkaisupäivämäärä2019-06-30 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.3 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.43970494,2021-04-10

Alin hinta0.003187564058042448,2024-02-08

Julkinen lohkoketjuSERO

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

