RJV
Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.
NimiRJV
SijoitusNo.1705
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.08%
Kierrossa oleva tarjonta565,833,103
Enimmäistarjonta1,000,000,000
Kokonaistarjonta1,000,000,000
Kierrossa oleva määrä0.5658%
Julkaisupäivämäärä--
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta0.1467508749159545,2023-03-20
Alin hinta0.004182309505969666,2025-08-03
Julkinen lohkoketjuETH
