RIO

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

NimiRIO

SijoitusNo.

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0

Kierrossa oleva tarjonta--

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta100,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta,

Alin hinta,

Julkinen lohkoketjuALGO

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä , ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...