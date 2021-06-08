QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NimiQUICK

SijoitusNo.904

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.63%

Kierrossa oleva tarjonta738,248,298.2993321

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta946,412,672.668241

Kierrossa oleva määrä0.7382%

Julkaisupäivämäärä2021-06-08 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.2250459349499163,2022-05-05

Alin hinta0.017408148679471012,2025-07-04

Julkinen lohkoketjuMATIC

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...