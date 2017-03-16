QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NimiQTUM

SijoitusNo.161

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)91.45%

Kierrossa oleva tarjonta105,798,554.5

Enimmäistarjonta107,822,406

Kokonaistarjonta107,822,406

Kierrossa oleva määrä0.9812%

Julkaisupäivämäärä2017-03-16 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.38 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta106.8759994506836,2018-01-07

Alin hinta0.770017723731,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuQTUM

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

