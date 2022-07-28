PMG

PMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards.

NimiPMG

SijoitusNo.7464

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta2,000,000,000

Kokonaistarjonta2,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.4041552722486123,2022-07-28

Alin hinta0.000217239097694816,2025-03-28

Julkinen lohkoketjuPMG

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

PMG/USDT
PMG
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (PMG)
--
24 h:n summa (USDT)
--
