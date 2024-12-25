PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

NimiPLYR

SijoitusNo.2870

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta86,091,782

Enimmäistarjonta750,000,000

Kokonaistarjonta749,982,096.2873805

Kierrossa oleva määrä0.1147%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.02440709538718052,2024-12-25

Alin hinta0.000070726980602056,2025-09-03

Julkinen lohkoketjuPLYR

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

