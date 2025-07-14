PANDA
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
NimiPANDA
SijoitusNo.1858
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%
Kierrossa oleva tarjonta888,888,885
Enimmäistarjonta888,888,888
Kokonaistarjonta888,888,885
Kierrossa oleva määrä0.9999%
Julkaisupäivämäärä--
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta22.779949937305567,2025-07-22
Alin hinta0.000000305912512812,2025-07-14
Julkinen lohkoketjuSOL
Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.