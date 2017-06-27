OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NimiOMG

SijoitusNo.815

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.58%

Kierrossa oleva tarjonta140,245,398.24513277

Enimmäistarjonta140,245,399

Kokonaistarjonta140,245,398.24513277

Kierrossa oleva määrä0.9999%

Julkaisupäivämäärä2017-06-27 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.27 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta28.351900100708008,2018-01-08

Alin hinta0.1616473971311056,2025-08-14

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Loading...